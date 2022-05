Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Novo Banco duplicou os lucros no primeiro trimestre, com os resultados a atingirem 142,7 milhões de euros – mais do que o dobro dos 70,7 milhões de euros que tinham sido obtidos no primeiro trimestre de 2021. António Ramalho, que não vai realizar conferência de imprensa, destaca que é o “quinto trimestre consecutivo de lucros” na instituição.

A informação está em comunicado difundido através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De saída até ao verão, o presidente da comissão executiva não convocou a habitual conferência para apresentar os resultados aos jornalistas mas, em comunicado de imprensa, afirma que “pelo quinto trimestre consecutivo o Novo Banco apresenta resultados positivos criando valor para todos os seus acionistas, o que demonstra uma clara sustentabilidade da rentabilidade assente num robusto modelo de negócio, permitindo continuar a apoiar as famílias, as empresas e a economia nacional”.

Os lucros subiram apesar de a margem financeira ter baixado 8,4% para 133,5 milhões de euros, “refletindo a estabilidade nas linhas do negócio bancário (empresas e particulares), e o efeito das emissões de dívida sénior em 2021 e das taxas de juro negativas nas aplicações do mercado monetário”.

Por outro lado, o produto bancário (total) subiu 13,5%, muito graças aos 91,4 milhões obtidos em resultados de operações financeiras – essencialmente venda de títulos de dívida pública. No período homólogo esta rubrica tinha dado um encaixe de 53 milhões ao Novo Banco.

O produto bancário comercial, porém, baixou 3%, levando a uma descida do resultado operacional core, que subtrai a esse produto bancário (comercial) os custos operativos. Esse indicador baixou 7 milhões de euros, para 98,7 milhões.

Ainda assim, as comissões cobradas aumentaram 9,6% em relação ao período homólogo, para 68,8 milhões, e o crédito a clientes aumentou 1,2% (neste caso, em relação a dezembro de 2021).

“O desempenho da atividade está em linha com as expetativas, apresentando pelo quinto trimestre resultados positivos”, afirma o Novo Banco em comunicado de imprensa, acrescentando que “o banco apresenta melhorias de desempenho financeiro apesar do atual contexto macroeconómico caracterizado por pressões inflacionistas e consequente volatilidade das taxas de juro”.