A guerra na Ucrânia fez do jornalista Kostantin Ryzhenko um fugitivo. O seu rosto está espalhado pelos postos de controlo de Kherson, cidade ocupada pelos russos, mas sair da Ucrânia não é uma opção. O seu objetivo é claro: desmentir as fake news que as forças russas difundem. Ainda que, para o fazer, tenha de fugir dos soldados, que estabeleceram como prioridade a sua captura.

Escapar aos militares russos tornou-se um trabalho a tempo inteiro, mas Ryzhenko não lhes facilita a tarefa. O conhecimento do jovem sobre a cidade, que reconhece como a palma da mão, dá-lhe uma vantagem preciosa. O jornalista de 28 anos, tornou-se na voz dos cidadãos de Kherson.

Ao jornal El Mundo, o jornalista, conhecido por Kostya, revela o seu método, que até agora se tem mostrado eficaz: “Tenho uma mochila sempre preparada porque às vezes tenho de sair de repente, mesmo durante a noite. Tenho o meu saco de cama à mão caso precise dele. Durmo sempre em lugares diferentes”, explica.

Todo o cuidado é pouco para permanecer fora do radar. Ryzhenko utiliza números de telefone virtuais, que não deixam rasto e atualiza, constantemente, o mapa dos postos de controlos russos para os evitar. Usa ainda uma técnica que, até agora, se mostrou infalível.

Finjo fazer parte da rede de voluntários, que é muito extensa. Eles veem e ouvem tudo. Além disso tenho muitos, muitos amigos em quem posso confiar”.

Também a família de Kostya está a ser afetada pela determinação do Exército russo em capturá-lo. Uma equipa de soldados russos chegou a ir à casa dos seu pais. Pediram à mãe que ligasse ao filho a chamá-lo, esconderam-se e pretendiam capturá-lo quando chegasse a casa. No entanto, alguns amigos do jornalista avisaram-no da armadilha a tempo. Numa outra ocasião, o irmão, também jornalista, foi detido, sob a acusação de utilizar uma aplicação de encriptação de sinal, acabando por ser libertado mais tarde, com um aviso: Kostya tinha de abandonar o que estava a fazer ou então… a ameaça estava implícita.

E o que faz Kostya? Limita-se a verificar se a informação que os russos dão é verdadeira e a difundir nas redes sociais a conclusão. Os militares inimigos dizem que seria melhor viver sob a tutela do Kremlin? Kostya explica as razões que o negam. O governo ucraniano não está a pagar as pensões aos seus cidadãos como a propaganda russa vai espalhando? Kostya prova que isso é mentira.

Os jornalistas como Kostya têm sido um dos alvos frequentes dos russos. Também em Kherson, Oleh Baturin, do jornal Novy Den, estava a tornar-se um incómodo pela sua cobertura dos crimes de guerra que testemunhava terem sido cometidos pelas forças russas (incluindo raptos e mortes de civis).

A 12 de março, Baturin foi sequestrado numa estação de autocarros local e foi detido, ilegalmente, durante uma semana. “Foi terrível. O interrogatório foi conduzido de forma brutal”, conta ao Kyiv Independent. Durante vários dias, o jornalista foi ameaçado repetidamente. Só foi libertado a 20 de março.

Atualmente, Kherson está sob administração russa, criada após a tomada da cidade portuária no sul da Ucrânia, a 3 de março. Esta foi a primeira grande cidade ucraniana a ficar sob controlo total dos russos desde que invadiram a Ucrânia, em 24 de fevereiro.