Depois de os ucranianos que chegam a Setúbal terem sido recebidos por alegados defensores do regime de Putin, a Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP) mostra-se preocupada com a possibilidade de transmissão de informações a Moscovo. De acordo com o Público, esta associação tem, ao longo dos últimos anos, tentado alertar o Governo para averiguar a existência de associações russas reconhecidas por Portgual como representantes da comunidade ucraniana.

Os avisos têm sido feitos ao Alto-Comissariado para as Migrações (ACM) e, segundo a Associação dos Ucranianos em Portugal, o último alerta foi dado há um mês. Nessa altura, ficou definido que o ACM iria retirar da lista de representantes da comunidade ucraniana uma das associações — a Associação MIR.

Além do ACM, os Serviços de Informação da República Portuguesa receberam também os alertas da associação no mês passado, mas não foi dada qualquer resposta. “Preocupa-nos, mais que tudo, que as autoridades russas tenham listas negras que usam ao ocupar uma cidade”, disse ao mesmo jornal Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal.

Em 2014, quando era evidente que a Rússia era agressora, nós já falávamos sobre este assunto. A embaixada também já falava”, acrescentou.

O presidente da associação que tem alertado o Governo nos últimos anos para a existência de associações pro-Putin reconhecidas como representantes da comunidade ucraniana esclareceu ainda as suas declarações sobre a existência de casos semelhantes ao de Setúbal em Aveiro, Gondomar e Albufeira. “Foi um mal entendido”, disse Pavlo Sadokha, acrescentando que nestas cidades existem apenas associações defensoras de Moscovo, mas sem ligações aos municípios.