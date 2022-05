Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O clima de medo está instalado em Bilbau por causa de uma série de mortes que apontam para a existência de um serial killer na cidade. A julgar pelos crimes que a polícia acredita estarem ligados, já que partilham contornos muito específicos, o assassino terá matado quatro homens, homossexuais, com quem combinou encontrar-se através de uma aplicação para encontros, levantando depois dinheiro das suas contas bancárias, em vários casos.

O jornal El Correo explica que todas as mortes que a polícia do País Basco (a Ertzaintza) está a investigar ocorreram durante os meses de setembro e outubro de 2021. O modus operandi, como explica também o El Confidencial, seria muito semelhante: as vítimas foram contactadas através de uma aplicação de encontros e acabaram por morrer nas suas casas.

A primeira denúncia de um destes crimes aconteceu em outubro, quando o familiar de um dos homens, de 43 anos, denunciou que tinham sido levantados milhares de euros das suas contas bancárias. Na autópsia, foram encontrados sinais de ingestão de algum tipo de droga antes de morrer — os exames apontam para ecstasy líquido, cuja toma pode resultar em perda de consciência.

Além desse caso, há mais três homens, homossexuais, residentes no centro da cidade e com idades parecidas, que morreram em “datas próximas” dessa morte, aparentemente por causas naturais e sem terem problemas de saúde conhecidos. O El Correo escreve agora que serão também nestes casos feitas análises para perceber se teriam alguma droga no sangue no momento da morte — droga que poderia ser usada para lhes extrair informação sobre as suas contas bancárias, nota o jornal.

A imprensa local dá nota de que já haverá um suspeito identificado, mas ainda com paradeiro desconhecido. Há meses, pareceu haver uma luz ao fundo do túnel, quando um homem com um perfil parecido com os que foram atacados denunciou outro com quem combinou encontrar-se usando a mesma aplicação, e que terá tentado estrangulá-lo, mas fugido a seguir. Sabe-se que se chamava Carlos e tinha entre 20 e 30 anos, mas, por agora, não foi encontrado.

“Clima de medo”

Ao El Confidencial, tanto utilizadores da aplicação como residentes em Bilbau falam num “clima de medo” que se vive agora na cidade. Um jovem que falou através do chat da aplicação, cujo nome não é revelado, lamenta que o caso não tenha tido repercussão significativa na imprensa e, assim, não seja lançado o alerta público: “Os meus amigos e a minha família dizem-me para ter cuidado”. Até porque a aplicação não obriga a qualquer verificação de dados ou da veracidade das fotografias que os utilizadores publicam.

O presidente da câmara de Bilbau, Juan María Aburto, já foi à rádio Euskadi admitir que a polícia está a investigar o caso, mas a pedir também calma. “É preciso ser prudente, não podemos alarmar a população sem dados adequados. Temos de esperar para ver como se desenvolve a investigação”.