Depois de Chris Rock ter sido esbofeteado por Will Smith na noite dos Óscares, agora o agredido em palco foi Dave Chappelle. O humorista norte-americano sofreu uma tentativa de placagem quando estava a atuar na noite desta terça-feira no festival “Netflix is a Joke”, organizado pela plataforma de streaming, no Hollywood Bowl, em Los Angeles (EUA).

Dave Chappelle just got attacked on stage pic.twitter.com/E4gAfmkPgQ — Hoodville (@Hoodville_) May 4, 2022

A repórter da BuzzFeed News, Brianna Sacks, que presenciou a agressão, revelou pormenores da noite através de publicações no Twitter. Segundo Sacks, os seguranças intervieram de imediato e “bateram no agressor” depois de este ter subido ao palco e agido com violência.

Security et al rushed and started punching and kicking the shit out of Chapelle’s attacker. He was just about to bring on Talib Kweli and Mos Def for the encode and we in the crowd were like what the fuck is going on. Chapelle kept on while the guy was getting beat in the back — Brianna Sacks (@bri_sacks) May 4, 2022

Após o inesperado momento, Chappelle regressou ao palco e, como reação, optou por sugerir que o agressor era transexual. O comentário foi uma referência às polémicas em que já esteve envolvido, nomeadamente as críticas que o seu último especial de comédia da Netflix “The Closer” ter conteúdo transfóbico, com vários grupos de defesa dos direitos LGBT+ a alertar para uma série de piadas acerca de genitais e pronomes neutros. No entanto, para já, não são conhecidas as razões que terão motivado a agressão.

O atacante acabou por precisar de assistência médica, tendo sido transportado para um hospital com um braço partido, segundo a Sky News.

When we got out of the Bowl and got our phones out, LAPD and medics were cordoning off the area and then loaded Chapelle’s attacker, who looked to be strapped in a jacket in a chair, into an ambulance. Members of the crowd cussed him out pic.twitter.com/qioX8aH5Vq — Brianna Sacks (@bri_sacks) May 4, 2022

O ator Jamie Foxx, que estava a assistir ao show, correu para o palco para ajudar o humorista. “Sempre que estiveres em sarilhos, Jamie Foxx irá aparecer com um chapéu de xerife”, agradeceu assim Dave Chappelle o auxílio, cita-o o Daily Mail.

Igualmente Chris Rock subiu ao palco para brincar com a situação: “Era o Will Smith?”

I thought this was a joke, it actually happened. After Dave Chappelle gets tackled onstage, Chris Rock grabs the mic and says “was that Will Smith?” pic.twitter.com/8MoCO8L0iB — Ezra (@EzraCeleste) May 4, 2022

De acordo com a Sky News, que cita um porta-voz do Hollywood Bowl, o incidente está a ser investigado.

Este episódio reacende as preocupações dos apresentadores de stand-up comedy e, tal como noticiava o The Hollywood Reporter após a histórica noite dos Óscares, alguns clubes de comédia norte-americanos começaram a reavaliar as medidas de segurança, ponderando colocar mais guarda-costas perto do palco e começar a utilizar detetores de metal à entrada.