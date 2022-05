Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter recebido o prémio UNESCO para uma das melhores plataformas de educação para jovens mulheres, a Girl Move Academy vai lançar o projeto MOVHERS.

O objetivo é conectar os atuais líderes mundiais com as changemakers — as jovens filiadas a esta academia — e deste modo “contribuir para criar um futuro onde a liderança feminina influencia efetivamente as decisões do muno“, lê-se no comunicado de imprensa. No programa constam nomes como António Guterres, Graça Machel, Durão Barroso, Mia Couto ou Vandana Shiva, numa lista de líderes que incluem artistas, ativistas, cientistas e políticos.

Ao longo de quatro meses, as jovens que se inscreverem no MOVHERS irão participar em “círculos globais”, num cruzamento entre mentoria intergeracional e círculos de camaradagem com o objetivo de lhes fornecer um espaço seguro para partilha e aprendizagem. As jovens irão igualmente criar, em conjunto com os diversos líderes globais, soluções para enfrentar os desafios globais da atualidade.

A Girl Move Academy — criada por dois portugueses — é uma “Academia de Liderança” que cria modelos disruptivos de educação para amplificar talento e promover igualdade de género e transformação sustentável.

Além disso, promove todos os anos a formação, o desenvolvimento pessoal e a carreira de cerca de 30 jovens moçambicanas licenciadas. Em 2021, o projeto foi galardoado pela UNESCO, que o caracterizou como um modo de “desbloquear a Educação e as Oportunidades das Raparigas através de Novos Modelos de Referência“.

O projeto enfatiza a liderança e as redes sociais como forma de abordar normas e estereótipos prejudiciais que impedem as raparigas e mulheres de atingirem o seu pleno potencial”, afirmou a UNESCO na altura da atribuição do prémio.

As inscrições para o projeto estão disponíveis até 18 de maio.