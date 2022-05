Este artigo é da responsabilidade da Compal

No planeta cabem vários tipos de agricultura. A agricultura biológica é um método agrícola que favorece a preservação dos recursos naturais e a promoção da biodiversidade. Nos últimos anos, como resposta a uma maior procura por produtos mais orgânicos e menos processados, os produtos biológicos conquistaram as prateleiras dos supermercados, tornando-se, também, cada vez mais comuns no nosso dia a dia.

A produção biológica desempenha, assim, uma dupla função social. Por um lado, procura responder à crescente busca de produtos biológicos por parte dos consumidores e, por outro, contribui para a proteção do ambiente e do bem-estar dos animais, bem como para o desenvolvimento rural.

Este ano, a comemoração dos 70 anos da marca Compal tem um grande foco na sustentabilidade, procurando celebrar todas as ações da marca no sentido de manter a preservação do planeta no futuro, com a assinatura ‘O amanhã importa’. Esta é uma celebração com propósito, ancorada em 5 grandes pilares: a agricultura sustentável, a transformação responsável, a alimentação equilibrada, as embalagens amigas do ambiente e o apoio à comunidade. Para Compal, trata-se de um momento único de uma marca legitimada no passado, com orgulho por fazer bem no presente e de olhar otimista para o futuro.

Produtos Biológicos

Esta celebração fica também marcada pelo lançamento de Compal BIO, a inovação que marca o primeiro passo da marca no território dos produtos biológicos.

Compal BIO é uma nova gama feita exclusivamente com fruta biológica, de origem local, e sem adição de açúcares, que surge com o objetivo de democratizar esta categoria de bebidas, tornando-a acessível a todos os consumidores.

Está disponível no formato de 1L, em dois sabores (Maçã, Figo da Piteira, Limão e Maçã, Amora, Morango, Mirtilo), e utiliza uma embalagem inovadora, com utilização de papel de origem sustentável, tampa de origem vegetal e que, por utilizar papel craft, permite reduzir o seu peso comparativamente a outras embalagens do mesmo formato.

Desta forma, Compal BIO materializa ‘O amanhã importa’, procurando levar mais além pilares como a agricultura sustentável e as embalagens amigas do ambiente.

Este lançamento é alvo de uma campanha de comunicação multimeios, que tem como protagonistas o avô Zeca e a neta Ana, que mostra uma dualidade existente na marca: tradição e inovação. A história e o futuro da marca Compal.

