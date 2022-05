Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre o posicionamento do PCP perante a guerra na Ucrânia. O Partido Comunista Português defende que as declarações do presidente da associação Refugiados Ucranianos contra o PCP são “reveladoras da natureza antidemocrática” do governo da Ucrânia e exige um “posicionamento inequívoco dos órgãos de soberania” portugueses. No sábado, o presidente da associação Refugiados Ucranianos, Maksym Tarkivskyy, disse à agência Lusa não perceber “como é que Portugal, um país democrático, continua a ter um partido como o PCP”. Como explicar as posições do PCP? E até onde podem ir os excessos dos comunistas?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.