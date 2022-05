Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Pequim vivem cerca de 22 milhões de pessoas e, numa capital tão populosa, a política de tolerância zero à Covid-19 da China continua a deixar as ruas (praticamente) desertas e os negócios — à exceção de supermercados e lojas de fruta e vegetais — fechados. Pior está quem vive nos bairros onde foram detetados casos de Covid-19, já que estão totalmente isolados.

Uma nova regra foi acrescentada esta quarta-feira às já múltiplas restrições com que os chineses vivem: cerca de 10% das estações do vasto sistema de metropolitano de Pequim foram encerradas.

Numa altura em que a China acaba de celebrar as férias do Dia do Trabalhador — assinaladas de 30 de abril a 4 de maio — o regresso ao trabalho foi encorajado a ser feito remotamente, pelo menos no distrito de Chaoyang, de acordo com a Agência France Presse.

Zhan Jun, residente deste distrito com 3,5 milhões de habitantes, disse à AFP que, por enquanto, a situação é “aceitável”, ressalvando que “se as coisas seguirem o rumo de Xangai, se for muito severo, aí as coisas irão soar diferentes”.

Também a massagista Feng Yinhao afirmou à agência de notícias que o que se passa em Pequim “ainda é normal” comparativamente ao cenário da maior cidade da China, confinada há mais de um mês.