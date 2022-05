Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para acolher refugiados oriundos da Ucrânia, a Câmara Municipal de Portimão mantém uma colaboração com o Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos (CAPELA), uma associação pró-russa com dupla ligação a Moscovo: uma fundação criada por Vladimir Putin e uma agência de propaganda do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, noticia esta quinta-feira a CNN Portugal. Autarquia liderada pela socialista Isilda Gomes garante que vai manter “manter a confiança no trabalho da associação até provas em contrário”.

Com ligações à fundação Russkyi Mir (fundada por Vladimir Putin) e também à Rossotrudnichestvo — dois meios de propaganda do governo russo —, a CAPELA já trabalha com a autarquia de Portimão há vários anos. Atualmente, no que concerne ao acolhimento de refugiados ucranianos, a associação ajuda nos serviços de tradução.

A Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP) sinaliza que a organização pró-russa tem mantido uma “estreita ligação” com o Kremlin e também com a Embaixada da Rússia. Além disso, enquanto membro da Rossotrudnichestvo, é possível que a CAPELA concorra a fundos do Kremlin de forma a financiar projetos.

A dirigente da CAPELA, uma imigrante moldava que não é identificada na referida reportagem, confirma que a organização está relacionada com a Russkyi Mir, sublinhando que “muitas associações têm a mesma ligação”. À CNN Portugal, garantiu que o âmbito foi sempre “cultural”: “Estamos fora da política, nunca participámos em ações políticas”.

Confrontada com estes factos, a autarquia de Portimão opta por não comentar se é “correto” ou não a “suposta ligação da CAPELA sediada em Portimão desde 2005, a uma entidade de direito russo”. Prefere, em vez disso, elogiar o trabalho da associação, reforçando que, no que se “refere à necessária tradução de línguas”, a colaboração tem-se pautado pela “eficácia, disponibilidade e prontidão”.