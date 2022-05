O brasileiro Walter Orthmann bateu, no dia 6 de janeiro, o recorde de mais tempo a trabalhar para a mesma empresa: 84 anos e nove dias na empresa brasileira de têxteis RenauxView.

A 17 de janeiro de 1938, então com 15 anos, Walter começou a trabalhar na empresa para apoiar financeiramente a família. De origens alemãs, Walter nasceu em Brusque, uma pequena vila em Santa Catarina, com uma grande população do país europeu, conta o Guiness World Records.

AGE IS NO BARRIER

A 100 year old Brazilian man named Walter Orthmann has broken the World Record for working at the same company(RenauxView) for the longest time- 84 yrs????????

He still continues to work there

