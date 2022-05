Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As acusações que o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva fez ao chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, já levaram representantes de Kiev a reagir. A embaixada da Ucrânia em Brasília considera que o provável candidato às presidenciais brasileiras no próximo mês de outubro está “mal informado” sobre a guerra.

Numa nota a que Globo teve acesso, a embaixada indica “ter motivos para acreditar” que Lula da Silva está “mal informado sobre os motivos da guerra da Rússia contra a Ucrânia”. Por esse motivo, o órgão diplomático de Kiev está a ponderar uma “audiência” com o ex-Presdidente do Brasil com um responsável da diplomacia ucraniana.

Lula da Silva acredita que Volodymyr Zelensky é “tão responsável” pela invasão da Ucrânia quanto o Presidente russo, Vladimir Putin, realçando que o Presidente ucraniano “quis a guerra”. “Se ele [não] quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, acusa o chefe de Estado ucraniano de estar a achar um “máximo”. “Ele fica a achar-se o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter uma conversa mais séria com ele.”