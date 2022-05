Foi pelas palavras de Carla Sims, representante de Dave Chappelle — o humorista norte-americano que sofreu uma tentativa de agressão no palco do Hollywood Bowl na noite de terça-feira — que o silêncio sobre o sucedido foi quebrado. Num comunicado enviado à CNN, Sims caraterizou o episódio como “infeliz e perturbador”, mas, apesar disso, o (polémico) comediante optou por não interromper o show.

O atacante foi identificado como Isaiah Lee, de 23 anos, e tinha na sua posse uma faca, revelou a agente Lizeth Lomeli da polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla original) à mesma televisão norte-americana. Em comunicado, a força de segurança divulgou fotos da arma, que foi recolhida como prova.

An arrest has been made in an incident where a comedian was attacked while on stage at the Hollywood Bowl. Isaiah Lee was charged with Assault with a Deadly Weapon and bail is set at $30,000.

O homem de 23 anos, acrescentou Lomeli, foi detido no local e transportado para o hospital porque necessitava de assistência médica. Por sua vez, Chappelle “não ficou ferido como resultado do crime”.

Just came out of the Hollywood Bowl where a man charged and tackled Dave Chapelle on stage and got his ass kicked by at least 10 people.

LAPD and LAFD are now loading him into an ambulance pic.twitter.com/7SXPe9e8az

— Brianna Sacks (@bri_sacks) May 4, 2022