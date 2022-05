Kremlin tenta forçar jornal espanhol a publicar "auto-entrevista" de porta-voz da diplomacia russa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma polémica que envolve um meio de comunicação social espanhol e a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) russo, Maria Zakharova. O enredo é aparentemente simples: o jornal ABC queria entrevistar a representante do Kremlin em março, tendo entretanto mudado de ideias. No entanto, a dirigente diplomática decidiu enviar na mesma “uma autoentrevista” para o jornal — e, passados quase dois meses, acusa o órgão de “censura”.

O MNE russo não deu qualquer resposta durante um mês ao pedido da secção internacional do ABC — só a 14 de abril é que enviou um e-mail a pedir perguntas que seriam linhas orientadoras da entrevista. No entanto, o correio eletrónico foi enviado para o correspondente em Moscovo do jornal, que aceitou enviar questões para que Maria Zakharova se pudesse preparar. Ainda assim, o jornalista na capital russa não informou a secção internacional, tendo-o feito por iniciativa própria.

As respostas, em forma de artigo de opinião, chegaram a 22 de abril ao correspondente de Moscovo, que informou depois o ABC que conseguira obter um documento da porta-voz do MNE russo. O jornal responde que não quer publicar qualquer “auto-entrevista” — querendo, em vez disso, uma entrevista ao vivo com possibilidade de contraditório.

Maria Zakharova insistiu e enviou, desta feita, o artigo de opinião à referida secção internacional do ABC em Madrid. O jornal indica que o documento “não reunia os padrões para poder ser qualificada” como entrevista, sobretudo porque que o órgão espanhol teve conhecimento de que o Kremlin pediu ao correspondente em Moscovo que enviasse, de antemão, alguns assuntos que poderiam ser do interesse de Espanha.

Após ter conhecimento destas “gestões pouco transparentes e confusas”, a direção leu o documento e decidiu não o publicar. “Está dentro do âmbito da propaganda e não de informação”, acusou o jornal espanhol.

Mas o órgão espanhol vai ainda mais longe: o “texto larguíssimo de 3.100 palavras” enviado por Maria Zakharova não podia ser alterado.” Não se podia tocar numa vírgula, contextualizar, pedir para aclarar determinados assuntos ou perguntar de novo“, sinalizou, caracterizando a entrevista como uma “auto-entrevista” que o governo russo quer publicar a força.

Maria Zakharova já comentou o assunto. “Vemos que Espanha, como muitos países, está ativamente empenhada num processo de destruição de tudo o que foi criado nas últimas décadas”, apontou, esperando, porém, que a “perceção tradicionalmente positiva do mundo russo por parte do povo espanhol seja muito mais forte que a atual tendência belicista”, que visa “destruir as bases das relações bilaterais”.