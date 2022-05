Milhares de peixes mortos estão a ser retirados da albufeira de Santa Águeda, em Castelo Branco, denunciou a Quercus, mas o município garantiu que todas as análises feitas à água garantem qualidade para consumo humano.

Sim, temos estado a tirar peixes [mortos da albufeira]. Aquilo que lhe posso dizer é que temos estado a fazer análises à água, através da APA [Agência Portuguesa do Ambiente], Águas de Lisboa e Vale do Tejo e também dos SMASCB [Serviços Municipalizados de Água e Saneamento] e nenhuma das análises revela qualquer anomalia. Todas as análises garantem a qualidade da água”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, esta quinta-feira.