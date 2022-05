Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal pediu à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia o espaço do auditório municipal para realizar um evento aberto aos cidadãos. O presidente da autarquia, Eduardo Vítor, ironizou, em declarações ao jornal local O Gaiense, ao dizer que “afinal o poder público serve para alguma coisa”, mas os liberais asseguram que não pediram isenção e vão doar o dinheiro a uma IPSS. E desafiam o PS a fazer o mesmo.

Tudo começou no mês de abril quando a Iniciativa Liberal deu início a um evento intitulado “Aqui há Parlamento”, em que os deputados eleitos pelo Porto, Carlos Guimarães Pinto e Patrícia Gilvaz, debatem e dão a conhecer a membros do partido e à comunidade em geral posições e votações da IL no Parlamento.

Para realizar essa iniciativa, o partido enviou um requerimento endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia com o pedido do local por duas horas no dia 22 de abril. De acordo com o documento a que o Observador teve acesso, é possível ver o preço do espaço (58,84 euros à hora, por se tratar de um sábado) e as horas solicitadas (duas), o que totalizava 117,68 euros.

Na reunião pública do passado dia 2 de maio, um dos pontos em discussão era “o pedido de isenção do pagamento da taxa pela utilização do auditório da Assembleia Municipal, no valor de 117,70 euros, no dia 22.04.2022, solicitado pela Iniciativa Liberal”. Os liberais asseguram que não pediram qualquer isenção, mas admitem este é um procedimento habitual. Em declarações ao Observador, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia justificou que não teve “qualquer influência” no assunto e que “é regimental este tipo de isenções”.

Um dia após essa mesma reunião, questionado pelo jornal O Gaiense, o presidente da autarquia, Eduardo Vítor, sorriu e ironizou: “A Iniciativa Liberal demonstra, ao pedir esta isenção, que afinal o poder público serve para alguma coisa…” E na resposta ao Observador, o autarca dá seguimento à brincadeira, ao dizer que “não está proibido o sorriso do presidente”.

Contudo, tal como a própria autarquia acabou por esclarecer, trata-se de um procedimento habitual pelo facto de ter sido um pedido feito por um partido político, que não paga este tipo de requisições de espaço. Na resposta ao Observador, a autarquia ainda acrescenta: “Como é óbvio, caso a IL opte pelo pagamento, o município não levantará objeções.”

Em comunicado, o núcleo de Gaia da Iniciativa Liberal revelou que decidiu “doar o valor de um benefício político [os 117,70 euros dos quais ficou isento] a uma IPSS de Gaia como forma de devolução à sociedade”. Mais do que isso, os liberais desafiaram o PS a fazer o mesmo, tendo em conta que António Costa estará, esta quinta-feira, no mesmo auditório, numa sessão de apresentação do Orçamento do Estado a militantes, no âmbito do programa “PS Presta Contas”.

“Desafiamos o Partido Socialista e demais partidos a replicar este princípio de solidariedade, canalizando as verbas isentadas das suas atividades partidárias para instituições sociais. O PS terá já uma excelente oportunidade de demonstrar como se reforça o poder público, na Sessão de Apresentação do Orçamento de Estado, a decorrer no próximo dia 5 de Maio, no mesmo espaço – Auditório da Assembleia – que contará com o primeiro-ministro António Costa”, afirma Rui Ribeiro, coordenador no Núcleo Territorial de Vila Nova de Gaia.