O novo crédito à habitação somou 1.691 milhões de euros em março, um máximo mensal desde dezembro de 2007, tendo a taxa de juro média dos novos empréstimos subido para 1,03%, ultrapassando 1% pela primeira vez em 20 meses.

“A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu para 1,03% (0,87% em fevereiro). Esta taxa não ultrapassava 1% desde julho de 2020”, realça o Banco de Portugal.

Já no crédito ao consumo, a taxa de juro média aumentou para 7,81% (7,71% no mês de fevereiro). O crédito para consumo aumentou para 501 milhões de euros, e o crédito para outros fins cresceu para 259 milhões de euros (os valores registados em fevereiro foram, respetivamente, 453 e 212 milhões de euros, respetivamente).

Assim, no total, em março, os bancos concederam 2.451 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares, com o montante concedido a aumentar “em todas as finalidades” face a fevereiro.

Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), também o montante dos novos empréstimos às empresas disparou — 70% – em março face a fevereiro, totalizando 2.276 milhões de euros, o que representa um aumento de 933 milhões. Em março de 2021, os valores concedidos a empresas tinha ficado nos 1.873 milhões de euros.

No caso das empresas, a taxa de juro média reduziu-se para 1,86% (2,02% em fevereiro).

As empresas continuaram, em março, a depositar em bancos, totalizando os depósitos 870 milhões de euros, dos quais 811 milhões de euros em depósitos até 1 ano, remunerados a uma taxa de juro média de 0,07%. Na área do euro, a taxa de juro média dos novos depósitos de empresas permanece negativa desde agosto de 2019, realça o Banco de Portugal.