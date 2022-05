A segurança no acolhimento de refugiados ucranianos, a insuficiência de verbas no Orçamento do Estado para os apoiar e o alargamento da resposta global a outros refugiados foram temas abordados pelo diretor da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), em entrevista à Lusa.

André Costa Jorge considera que a segurança deve ser a principal prioridade no acolhimento de refugiados de guerra, alertando para a necessidade de cuidados específicos.

Nunca nos podemos esquecer de que não estamos a tratar aqui apenas de simples acolhimento. Estamos a tratar de acolhimento de pessoas que têm familiares seus em zonas de conflito, familiares que podem ser baixas no conflito militar e isso poderá ter um efeito ainda mais impactante na já frágil situação de vulnerabilidade destas pessoas”, advertiu.

O dirigente da PAR referiu-se a situações como a verificada em Setúbal, em que refugiados da guerra na Ucrânia foram encaminhados na autarquia para atendimento por elementos de uma associação russa, considerada pró-Putin, num caso denunciado por uma associação de ucranianos em Portugal e pela própria embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Inna Ohnivets.

“Estou a falar do caso de Setúbal e em qualquer caso. Basta que nos ponhamos na pele destas mulheres, que podem perder, a qualquer momento, filhos, o marido ou os irmãos, os pais. E estão aqui sozinhas, não conhecem a língua, têm pouca rede social, pouco suporte, estão longe”, sublinhou.

Não raras vezes, as organizações humanitárias recebem a informação de que as pessoas estão “muito frágeis”, acrescentou o diretor da PAR, que está também à frente do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JSR, na sigla em inglês).

“Esperar que estas pessoas estejam já com uma enorme disponibilidade para estarem a trabalhar, como se não tivessem problemas, para estarem a viver e a integrar-se como se esta fosse a situação que sempre tivessem desejado, é haver aqui uma espécie de desenquadramento de expectativas”, alertou.

Por outro lado, grande parte das ofertas de emprego depende do domínio da língua portuguesa: “Tudo isso levará o seu tempo”, admitiu André Costa Jorge.

As empresas que tenham ofertas de trabalho podem recorrer ao Serviço Jesuíta aos Refugiados, que se encarrega de as articular com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). “É necessário também e há vantagens, nomeadamente fiscais, para as empresas que disponibilizem vagas para o acolhimento de refugiados”, indicou.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou na semana passada, no parlamento, que foram celebrados 1.400 contratos de trabalho com cidadãos que se refugiaram em Portugal da guerra na Ucrânia, de onde já fugiram 5,5 milhões de pessoas.

Verba do Orçamento do Estado é “insuficiente” para apoio a refugiados

André Costa Jorge considera que a verba de 50 milhões de euros destinada ao acolhimento de refugiados ucranianos, inscrita no Orçamento do Estado para 2022, é insuficiente tendo em conta a dimensão do conflito e o número de refugiados que Portugal já acolheu.

Defendendo investimento nas organizações que trabalham no terreno, revelou que estão a ser angariados fundos junto de privados e que num cenário de continuação do fluxo de refugiados o montante em causa em sede de OE fica “aquém das necessidades”.

Num capítulo dedicado às principais medidas de mitigação do choque geopolítico em 2022, o Governo avançou com a verba de 50 milhões de euros para apoio aos refugiados ucranianos, indicando que serão também mobilizados fundos comunitários para esta área, em particular para custos de alojamento.

Se for só esse o montante, para as necessidades, diria que é curto, agora complementado com financiamento europeu, diria que estariam criadas as condições para podermos trabalhar com melhores condições”, indicou.

Frisando que não basta “por pessoas em casas”, o antropólogo advertiu que são necessários apoios especializados ao nível da saúde mental e dos cuidados com crianças, uma vez que chegam sobretudo a Portugal mulheres com filhos e menores não acompanhados.

André Costa Jorge considera que a resposta dos políticos europeus e da sociedade civil foi “uma lufada de ar fresco”, mas reconhece que ainda há muito trabalho para fazer. Critica a falta de um modelo claro de acolhimento, incluindo a nível dos municípios, acrescentando que é preciso uma melhor articulação entre todos os responsáveis pelo acolhimento de refugiados.

Chegada de ucranianos alarga resposta a outros refugiados

O acolhimento de refugiados ucranianos está a contribuir para encontrar soluções para refugiados de outros continentes para os quais há dois meses não havia respostas, afirma André Costa Jorge.

“O que correu claramente bem, e tem corrido muito bem, é a perceção que as pessoas têm dos refugiados. Essa é a grande novidade!”, explicou, sustentando que antes da crise de refugiados da Ucrânia se observava na sociedade portuguesa um fenómeno semelhante ao que estava a acontecer em muitos países europeus: “Uma certa crispação em torno do tema refugiados e migrantes. Percebíamos que para o comum dos cidadãos a palavra refugiados estava associada a cidadãos não europeus, a pessoas que não são como nós”.

Para o diretor da PAR, depois de a guerra ter regressado à Europa, a chegada dos refugiados veio alterar essa perceção. “Esta é a melhor notícia que aconteceu nesta área”, sublinhou.

“Ainda esta quinta-feira tive uma reunião com uma empresa em que perguntei claramente – Então as respostas que vocês querem dar aos refugiados é apenas para os ucranianos ou estamos a falar de refugiados no sentido lato do termo? E a resposta foi ‘não, é todos os refugiados'”, revelou o dirigente da PAR.

André Costa Jorge realça a união que se verificou a nível europeu em torno deste tema, quando em 2015 houve, pelo contrário, uma maior divisão. Considera que o facto de, ao longo destes meses, os países se verem obrigados a acolher refugiados abre boas perspetivas para o futuro, sobretudo nos países que estavam muito fechados sobre a ideia do acolhimento.

“Não sou absolutamente otimista a 100%, mas creio que é uma experiência concreta de que é possível. Fomos capazes de acolher e não colocámos ninguém em campos de refugiados. As pessoas estão em zonas de acolhimento, mas não estão em campos de refugiados fechados. Aquilo que aconteceu na Grécia não é uma realidade que queremos replicar na Polónia“, assegurou.

Portugal recebeu, até ao momento, quase 35.000 pessoas provenientes da Ucrânia, desde o início do conflito, a 24 de fevereiro.