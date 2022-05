Quatro ladrões armados com pelo menos uma Kalashnikov assaltaram esta quinta-feira uma loja da Chanel situada na Rue de la Paix (conhecida pelas joalharias sofisticadas), perto da Place Vendôme, no coração de Paris (França). Segundo o jornal francês Le Monde não houve feridos.

Um vídeo, gravado por uma testemunha e que está a circular nas redes sociais, mostra os quatro bandidos vestidos de preto e a usar capacetes e balaclavas da mesma cor. Três deles estão dentro da loja e, após (provavelmente) conseguirem tudo o que pretendiam, saem apressados, enquanto o quarto membro está na mota a controlar a entrada, segurando na arma. No momento da fuga, dois criminosos seguem numa scooter e os restantes noutro motociclo.

O roubo ocorreu por volta das 14h30, disse Anastasia Martino, lojista da Rue de la Paix, à Agência France Presse.

Eu estava a fumar um cigarro antes do almoço quando vi um homem solitário com uma Kalashnikov numa moto”, contou a vendedora de 26 anos. “Dois minutos depois, outros três homens saíram [da loja da Chanel] com três grandes bolsas. Também tinham armas automáticas. Subiram para as duas motos e partiram rapidamente”, acrescentou.