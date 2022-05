Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Imagine-se a conduzir num túnel e, de repente, surge à sua frente um buraco na estrada que parece estar em comunicação com o outro lado do mundo. Uma situação deste género assusta qualquer um e foi exactamente isso que aconteceu em Milwaukee, no estado norte-americano do Wisconsin. Um condutor viu à sua frente um buraco que ocupava toda a faixa da esquerda, a mais rápida, o que o levou a parar e a filmar o estranho acontecimento.

Assim que se aproximaram os primeiros veículos, tornou-se evidente que os condutores faziam qualquer coisa para evitar o buraco, assustados pela sua dimensão. Mas, à medida que avançavam lentamente, apercebiam-se que, afinal, não era tão grave como pensavam inicialmente.

Quando o condutor que filmou o misterioso buraco finalmente decidiu arrancar, tornou-se evidente que o buraco que tinha visto era uma ilusão de óptica, apenas evidente de um determinado ângulo e distância. Mas o facto de o condutor sentir necessidade de garantir que “não estava pedrado” e de ter um boneco com o Batman a abanar-se no tablier pode ajudar a explicar o susto que apanhou.