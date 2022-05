Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Re’tasco

Estrada do Calhariz de Benfica, 13 (Lisboa). Reservas: 91 384 1581 ou 21 132 9153. Segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h

Para os fãs de uma boa tasca: garrafas, rolhas, barris e uma câmara de maturação, de onde se pode observar peças de carne vindas da Argentina, Uruguai, Dinamarca, Japão e Brasil, são alguns elementos que fazem parte da decoração do Re’tasco, o novo restaurante em Benfica. Da carta fazem parte opções de entrada como os croquetes de polvo com maionese de tinta de choco, lingueirão à bulhão pato, paté de favas com chouriço Moura e manteigas feitas na casa. Nos pratos principais reinam as carnes de vaca cozinhadas no carvão como a picanha com mil-folhas de batata gratinada, o tomahawk de vitela com tibornas de grelos ou o suculento t-bone. Os vegetarianos também têm lugar à mesa e podem pedir risoto de cogumelos com tofu, hambúrguer de soja com beterraba ou um ratatouille de legumes e seitan. Para fechar o repasto, conte com invenções calóricos como o arroz de sushi em caramelo de manteiga e crumble de pistácio ou o pudim abade de priscos com carpaccio de abacaxi e redução de tomate e manga. Saiba que a carta de vinhos está recheada com 200 rótulos do Douro ao Algarve, passando pelo Alentejo ou Setúbal.

Workshop “Viver em Equilíbrio”

Rua Consiglieri Pedroso, 38 (Sintra). Tel.: 21 910 5500. Sábado, entre 15h e as 18h. Preço: 55€

Para aprender a relaxar e a viver melhor: este sábado o Lawrence’s Hotel, em plena Serra de Sintra, vai receber um workshop que promove a saúde física e mental. As atividades do programa serão orientadas pela coach Ana Santiago em pleno jardim, se a metrologia ajudar, e passarão por práticas de autoconhecimento, exercícios de imersão interior, estratégias psicológicas de motivação, inteligência emocional e ferramentas para impulsionar a determinação, criar energia ou ultrapassar adversidades. Durante três horas a intenção será conhecer-se melhor, relaxar e aprender técnicas úteis para conseguir alcançar o equilíbrio perfeito entre o corpo e a mente. Além de um welcome drink à chegada, o chef do hotel irá preparar um lanche saudável para acompanhar o resto da tarde.

Escuta Ativa

Rua de Pinto Bessa, 122 – Armazém 12 (Campanhã). Tel.: 22 114 6789. Sábado, às 11h, entrada gratuita

Para testar a audição com companhia: este sábado a Fonoteca Municipal do Porto lança a série de sessões de Escuta Ativa, com frequência mensal, nas quais desafiará personalidades de diferentes áreas a partilhar experiências pessoais e histórias musicais a partir da seleção de discos de vinil disponíveis na coleção do espaço. O primeiro convidado da iniciativa será Rui Moreira, autarca da cidade e nas suas escolhas musicais constam, por exemplo, duas versões da peça original “Pictures At An Exhibition de Mussorgsky”, uma orquestração de Maurice Ravel interpretada pela Filarmónica de Berlim dirigida por Herbert von Karajan; e a interpretação do grupo britânico de rock progressivo Emerson, Lake & Palmer. Mais do que ouvir um disco, o evento promete proporcionar aos participantes uma experiência de escuta e atenção para que a música seja apreciada a diferentes níveis, numa partilha de vivências e histórias que acaba por dar a conhecer o acervo de vinis que a fonoteca tem, a maioria proveniente de coleções da Rádio Difusão Portuguesa e da Rádio Renascença. As próximas sessões terão como protagonistas a realizadora Cláudia Varejão e a jornalista Anabela Mota Ribeiro.

Real by Casa da Calçada

Rua do Bonjardim, 185 (Porto). Tel.: 91 255 1909 ou 22 014 4470. Terça a sábado, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 23h

Para os amantes de arroz português: abriu no final do ano passado e é o irmão mais novo do restaurante Michelin, Casa da Calçada, em Amarante. No Porto, o Real by Casa da Calçada apresenta-se sem formalismos, num fine dining e numa confeitaria cuja base da cozinha é portuguesa. A cozinha do espaço é comandada pelo chef Hugo Rocha, que já passou pela Casa da Calçada, em Amarante, mas também por restaurantes de alta cozinha como o Vinum, em Vila Nova de Gaia, ou o Antiqvvm, no Porto, e este mês apresenta quatro receitas onde o arroz bomba cultivado no Vale do Mondego cozinhado no forno é a estrela principal em pratos compostos e para partilhar. Há combinações bem portuguesas como persa de porco de bolota alentejano e gamba violeta do Algarve, polvo algarvio preparado à bordalesa finalizado com coentros e molho aioli, cordeiro de leite de Cinfães do Douro com espargos trigueiros ou carabineiro algarvio guarnecido com plâncton marinho em pó.

“A Patrõa e o Tempo”

Rua dos Poiais de São Bento, 57 (Lisboa). Segunda a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 11h às 18h. Entrada gratuita

Para ver arte e refletir: a galeria Apaixonarte, que acolhe o trabalho de artistas emergentes radicados em Portugal no Bairro Alto, inaugura esta sexta-feira uma instalação criada pelo artista, produtor e artesão chileno Elianyuri. Através de um estendal luminoso com alguns dos objetos mais utilizados no quotidiano de um lar, “A Patrõa e o Tempo” quer chamar a atenção para o trabalho doméstico e provocar o debate sobre o tempo investido pelas mulheres na realização deste tipo de tarefas. Recorrendo a uma técnica que tem vindo a desenvolver nos últimos anos, que mistura fitas de led e acrílicos para a criação de ambientes intimistas através de focos de luz, Elianyuri evidenciou os contornos das roupas nos estendais, que marcam presença nas paisagens de bairros em todo o mundo, como um retrato de um trabalho desvalorizado que evidencia as assimetrias de género. A exposição estará patente até dia 4 de junho.

“Corpsing”

Rua de Sá Miranda (Viana do Castelo). Tel.: 25 880 9382. Sábado às 19h. Bilhetes: entre os 4€ e os 10€

Para ir ao teatro numa sessão única: depois de no ano passado ter pisado o palco no Festival de Teatro de Viana do Castelo, a companhia Teatro das Beiras, natural da Covilhã, regressa ao Teatro de Sá Miranda para apresentar “Corpsing”, um texto do dramaturgo e guionista britânico Peter Bernes. O espetáculo inclui quatro curtas peças – “O Humor ajuda”; “À espera de um autocarro”, “Exercícios de representação” e “Últimas cenas” – num jogo meta teatral repleto de contrastes que combinam o absurdo e o trágico. O autor caracteriza-se por um estilo satírico e anti-naturalista, aborda temas como a hipocrisia ou a corrupção dos privilegiados, onde o humor está quase sempre presente. Gil Salgueiro Nave é o encenador de uma peça que conta com interpretações dos atores Sílvia Morais, Tiago Moreira e Victor Santos.

Arte urbana nas Amoreiras

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco (Lisboa). Tel.: 21 381 0200. Segunda a domingo, das 10h às 23h. Entrada gratuita

Para ver arte urbana dentro de um shopping: esta sexta-feira inaugura no Creative Hall, espaço dedicado à cultura no Amoreiras Shopping Center, uma exposição que reúne instalações inéditas dos artistas Helio Bray, Styler, Adamastor Studio, Gonçalo Mar, Los Pepes Studio, Mariana Duarte Santos e João is Typing. Habituados a usar as ruas como tela, os sete convidados foram desafiados a mostrar todo o seu imaginário e versatilidade num espaço diferente. Da pintura à ilustração, passando pelo grafiti ou pelo design, a exposição, cuja curadoria pertence à dupla Meggie Prata e Francisco Leal, dos Los Pepes Studio, pretende ser uma montra de projetos de arte urbana na cidade.

Ciclo de concertos de Coimbra

Vários locais de Coimbra. Até domingo. Bilhetes: 7€

Para ouvir música clássica ao vivo: a sétima edição do Ciclo de Concertos de Coimbra prolonga-se até domingo, conta com 200 músicos em palco e da programação, a mais ambiciosa até agora, destacam-se três orquestras – Orquestra Sinfónica do Algarve, Orquestra Arco Ribeirinho (Montijo) e Orquestra de Sopros de Coimbra – e cinco solistas: Gülsin Onay, Zoran Imširović, Leonardo Hilsdorf, Vasco Dantas e Pavel Gomziakov. Sexta-feira a consagrada pianista Gülsin Onay apresenta-se pela primeira vez na cidade com um recital onde figuram algumas das obras mais desafiantes do repertório para piano. Sábado é a vez de ouvir no Conservatório de Música de Coimbra a Orquestra Sinfónica do Algarve, sob a batuta do maestro Armando Mota, que com o pianista Leonardo Hilsdorf propõe uma incursão pela mais aclamada música clássica russa e latino-americana através da revisitação de obras dos seus grandes mestres: Sergei Rachmaninoff, Alberto Ginastera e Arturo Marquéz. O último dia está reservado à Orquestra de Sopros de Coimbra, no Convento São Francisco, com o Coro Misto da Universidade.

Novas pizzas no Rēbu

Rua do Poço Novo 19 (Cascais). Tel.: 21 588 5985. Terça a domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 22h30

Para testar novos ingredientes: uma nova estação rima quase sempre com novos ingredientes, por isso a pizzaria Rēbu acrescentou 15 novas opções à sua carta. As novidades passam por combinações que têm como base o molho de tomate, o queijo mozzarella DOP e os orégãos. Beringela e curgete, salmão fumado e alcaparras com tomate cereja, camarão com alho frito ou alcachofras e palmito são apenas alguns exemplos do que pode encontrar. Além das pizzas, feitas na casa com ingredientes com selo italiano, o restaurante inspirou-se no continente asiático e apresenta gyozas, uma típica iguaria chinesa, cozinhadas a vapor. Esta espécie de pastel pode chegar à mesa recheado com vegetais, carne, queijo derretido, presunto, tomate ou pickles.

Conversas sem Reservas com Marlene Vieira

Quinta dos Cónegos (Maia). Sábado, às 15h30. Entrada gratuita

Para conhecer melhor uma chef de cozinha: Marlene Vieira, natural da Maia, é um dos rostos do segundo volume do livro Chefs Sem Reservas, escrito por Nelson Marques e que será editado em outubro. O trabalho literário do jornalista revela as confissões de alguns chefs portugueses e internacionais a partir de conversas de vida. A famosa chef foi jurada na última edição do concurso televisivo Masterchef, acabou de abrir um restaurante fine dining no Terminal Internacional de Cruzeiros de Lisboa e este sábado, à boleia do evento “Maio Gastronómico”, senta-se à conversa com Nelson Marques na sua terra natal para partilhar histórias, curiosidades e algumas peripécias vividas entre tachos e panelas.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.