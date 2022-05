Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As eleições locais em Inglaterra podem servir de barómetro para o futuro político de Boris Johnson, depois do escândalo conhecido como Partygate. Os resultados finais ainda não são conhecidos — e só o deverão ser no final do dia ou este sábado –, mas já existem algumas certezas: os conservadores perdem terreno e os trabalhistas voltam a ganhar espaço.

As últimas projeções, citadas pelo Guardian, apontam para a vitória mais expressiva dos trabalhistas sobre os conservadores nos últimos dez anos. Aliás, o Partido Trabalhista deverá ter ganho ao partido de Boris Johnson alguns dos principais círculos de Londres, como Westminster. Em percentagem, os trabalhistas já conseguiram 35% de participação, os conservadores ficam pelos 30% e os Liberais-Democratas com 19%.

Face aos resultados já apurados, Boris assumiu que a perda de alguns círculos históricos é “difícil”. “Tivemos uma noite difícil em algumas partes do país, mas, por outro lado, noutras partes, ainda estão a ver os conservadores daqui para a frente e a obter vantagens bastantes notáveis em sítios onde não votam nos conservador há muito tempo”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR