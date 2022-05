Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma explosão seguida de incêndio num edifício situado em Salamanca, no centro de Madrid, provocou, pelo menos, 18 feridos — um deles transportado para o hospital em estado grave. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, ainda são desconhecidas as causas do incidente, existindo suspeitas de ter sido um acidente com gás ou de explosão de uma caldeira. Há pelo menos duas pessoas desaparecidas no interior do prédio.

“Todas as hipóteses estão em aberto”, indicou José Almeida, autarca de Madrid, que desaconselhou a passagem por aquela zona durante a tarde desta sexta-feira. Entretanto, o trânsito entre a rua de General Pardiñas e Ayala foi encerrado.

A página oficial do Corpo de Agentes de Mobilidade de Madrid já partilhou imagens do prédio onde se registou a explosão.

General Pardiñas con Ayala está actualmente cerrada al tráfico debido a una explosión.

Nos encontramos allí trabajando con @BomberosMad, @policiademadrid y @SAMUR_PC.

Recomendamos evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos.#AgentesDeMovilidad

????@EmergenciasMad pic.twitter.com/q6totGDfdw — Agentes de Movilidad de Madrid (@AMovilidadMad) May 6, 2022

Às televisões espanholas, as pessoas que se encontravam perto do edifício relataram uma “explosão impressionante”, que “parecia uma bomba”. “Havia muito fumo e pó até que vimos uma explosão entre a rua General Pardiñas e Ayala”, contou um vizinho.

