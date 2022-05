Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Uma forte explosão destruiu parcialmente, esta sexta-feira, o hotel centenário Saratoga perto do Capitólio da Havana, na capital cubana. Até ao momento, contabilizam-se quatro vítimas mortais e 13 desaparecidos, informa a Presidência cubana na sua conta oficial do Twitter. Após a explosão, deflagrou um incêndio que provocou uma grande nuvem de fumo branco.

O primeiro e segundo piso do edifício ficaram praticamente destruídos depois da explosão, registando-se também danos nos pisos superiores. Há várias pessoas soterradas nos escombros.

De acordo com a imprensa local, a explosão, que ocorreu por volta das 11 da manhã (16 horas em Lisboa), afetou também uma escola perto do hotel, que ficou sem janelas e ainda uma loja no rés do chão do estabelecimento hoteleiro.

¡ABRUMADOR! Las devastadoras imágenes que salen de la #Habana, Cuba por la explosión del Hotel Saratoga (+Videos) ???????????????????????????????? pic.twitter.com/T693ygbgOs — Noticias de Cuba Hoy (@noticubahoy) May 6, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na origem da explosão poderá ter estado a explosão de um camião que transportava gás natural liquefeito.

Última hora ???? se desploma el Hotel Saratoga frente al Capitolio con huéspedes dentro, supuestamente la explosión de una caldera de gas pic.twitter.com/yrofaDE8xq — El Arquitecto (@ArquiSpaces) May 6, 2022

As autoridades já estão no local. Segundo o jornal espanhol ABC, os residentes locais começaram a resgatar pessoas, devido à demora da equipa de bombeiros.

O serviço de internet foi desativado nos arredores do local.