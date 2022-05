Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Hoje queremos que tudo mude, hoje é o regresso da alma”. Filomena Cautela, vestida e pronta para entrar num cabaré, está, como costuma estar, intensa. Se em 2021 os Prémios Play, que premeiam a melhor música nacional, só tinham tido no Coliseu dos Recreios pouco mais de 400 pessoas, este ano a sala lisboeta estava ao barrote.

Por isso mesmo, antes da cerimónia começar, e com os artistas na estrada, nos palcos, com os técnicos e os produtores a trabalhar, não se estranhe que os arredores do Coliseu tenham sido ocupados por gente do espectáculo e suas companhias, a beber a última mini antes de encontrarem o seu lugar; mais os fãs que, um pouco a medo, um pouco à vontade, lá iam invadindo respeitosamente o espaço privado das celebridades para lhes sacarem uma selfie.

A emissão especial na RTP1 estava marcada para as 21h00, mas meia hora antes, a sala VIP, que reunia artistas, nomeados, convidados e outras figuras, estava como qualquer outra área “especial” de um festival de música. Um jantar volante, com canapés, bebidas à discrição e um nível quase zero de ventilação. Estando todos privados destas comunhões há demasiado tempo, aquele lugar era, àquela hora, o foco principal dos Prémios Play. Não estranhemos ver Anselmo Ralph e o médico Gustavo Carona na mesma fila para o croquete. Ou o ex-secretário de Estado da Cultura Jorge Barreto Xavier lá para o meio. Ou assessores do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Mas lá estavam. A pressa da equipa da organização em enfiar toda a gente na sala principal era muita, mas a conversa para por em ordem também. E a fome. E a sede.

Se a pequena multidão daquela sala não arredava pé, já as filas do outro lado do Coliseu dos Recreios também não. Homens de fato, jovens à beira de entrar no ansiado baile de finalistas, mulheres de salto alto. Muitos com bilhete comprado, outros com bilhete convidado. Na cerimónia propriamente dita, os prémios foram sendo entregues em 13 categorias diferentes. Ainda que Dino D’Santiago tenha voltado a roubar a noite — já lá vão nove prémios Play na sua carreira, sendo também o artista que mais vezes subiu ao palco — um dos protagonistas da noite foi Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell. Primeiro, porque teve a atuação mais surpreendente (e com o volume mais elevado), ao lado de Dulce Pontes. E, depois, porque teve a tirada mais certeira da noite: “eu estou só aqui para dizer adeus”. Quem estava nomeado e nada recebeu, disse adeus. Quem veio convidado, lá bem do alto dos camarotes, veio para ver, ser visto e dizer adeus. Quem venceu, foi a palco, com discursos ou com desculpas por falta de preparação — à falta de melhores palavras, “amanhã escreve um post” — e, no fim, dizer adeus.

Entre intervalos e pausas para cigarro, os Prémios Play mostravam ser um espetáculo diferente, talvez o único onde podemos encontrar Camané à conversa com Simone de Oliveira, a grande homenageada da noite, “a rainha da rádio”. Tudo sem incómodo, numa noite amena, festa é festa, já o sabemos. Neste grupo de ilustres, só faltou Jorge Palma, vencedor de melhor álbum do ano com 70 Voltas ao Sol (Ao Vivo com Orquestra). Deixou apenas um vídeo. Foi pena. Pena teve também um senhor, que, ao lado da mulher, se queixava de que já não podia usufruir das maravilhas da bebida à discrição. “Então uns podem beber e eu não?”. Fica a questão.

Voltando lá para dentro, já sem ser possível perceber a que temperatura estavam todos aqueles corpos, EU CLIDES, levou a estatueta para Artista Revelação. Já se tinha mostrado tímido, ou pouco adepto das câmaras de televisão depois de ser entrevistado por Carolina Torres. Em palco, suplantou a assertividade de Fernando Ribeiro, ao falar sobre quem anda às escuras e acaba por ver a luz. “Este prémio é importante para os artistas que trabalham sozinhos, que não se sentem observados. Um dia, de um momento para o outro, tudo muda”, disse.

A pandemia já lá vai, os ventos de mudança agora vão tendo sotaque de guerra. Já na capital portuguesa, a noite foi de celebração, com energia e sem ventania. A máscara cirúrgica, ou de pano, ou FP2, ou o que for, já lá vai. Mostrou-se, mais uma vez, que a matéria prima de que é feita a música portuguesa, de Bárbara Bandeira a António Zambujo, de Rita Vian a Nenny, de Ana Moura a Paulo Flores, continua a fazer o seu caminho dentro e fora de portas.