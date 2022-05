Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Serviço de Informações e Segurança (SIS) monitoriza há vários anos Igor Khashin, um dos líderes da comunidade russa em Portugal que ajudou juntamente com a sua mulher a Câmara Municipal de Setúbal no acolhimento de refugiados ucranianos, noticia esta quinta-feira o Expresso.

“Igor Khashin era mais do que conhecido pelos serviços de informações. Estava identificado e sob observação dos serviços, que não fazem investigação criminal mas enviam relatórios”, afirma uma fonte próxima do Governo português e da Assembleia da República ao mesmo jornal, que refere que não existe nenhuma investigação criminal às atividades deste cidadão russo.

“Se o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), que o Governo delegou para investigar o caso, averiguar a existência de algum tipo de crime neste processo agiremos em conformidade e será então aberto um inquérito”, garantiu uma fonte judicial ao Expresso.

Desde 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, que conselhos de compatriotas como o que Igor Khashin dirigia em Portugal são monitorizados com uma maior atenção pelo SIS, que observa movimentações estrangeiras no país. O cidadão russo mantinha contactos com autoridades de Moscovo. “Estes conselhos de compatriotas que, até 2014, eram relativamente inofensivos, a partir da anexação da Crimeia passaram a ser uma cobertura ou uma oportunidade para os serviços de informações”, explicou uma fonte dos serviços secretos ao semanário.

Nos serviços de apoio a refugiados da Câmara Municipal de Setúbal alguns ucranianos sentiram-se ameaçados e ficaram assustados por terem sido recebidos por responsáveis de uma associação pró-russa que alegadamente terão fotocopiado documentos de identificação.

A funcionária da câmara Yulia Khashina, mulher de Igor Khashin, que também envolvida no acolhimento de refugiados em Setúbal, foi afastada pela autarquia e assim ficará até haver conclusões sobre o caso.

A autarquia de Setúbal acusou o Governo de não ter respondido a um pedido de intervenção sobre o alegado envolvimento de associações pró-russas no acolhimento dos refugiados ucranianos. António Costa pediu que “haja serenidade” enquanto se procura esclarecer o caso.