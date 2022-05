É um exemplo da “civilização europeia”. O ministério da Defesa ucraniano partilhou, esta sexta-feira, a história do professor universitário Fedir Shandor, que se voluntariou para lutar no exército ucraniano, e que continua a dar aulas, mesmo estando na frente de guerra.

Oriundo da parte oeste da Ucrânia e descendente de húngaros, Fedir Shandor está a lutar a “mil quilómetros” desde sua casa e da Universidade Nacional de Uzhhorod, onde dá aulas no curso de turismo.

This is Prof. Fedir Shandor, giving a lecture to students. An ethnic Hungarian from the westernmost part of ????????. A serviceman of the #UaArmy who has volunteered to defend ???????? and is currently serving 1,000 km from his home. This is what the pride of European civilization looks like pic.twitter.com/bA8Bsd31pY

