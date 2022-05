Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na delegação número 1 do FC Porto, em Lisboa, o ambiente foi de festa não só após a vitória dos dragões frente ao Benfica, mas ainda antes do apito final ditar o 30.º título de campeão para os azuis e brancos.

Até ao intervalo do clássico, cerca de 130 a 160 adeptos reuniram-se no edifício da delegação, por entre pregos, entremeadas e bifanas, e uma “cervejinha gelada” para acompanhar, como explicou o vice-presidente da delegação, Rui Brandão, ao Observador. Ao todo, eram três as televisões que permitam aos adeptos acompanhar o clássico em direto, por entre gritos de “Portoooo” de algum adepto efusivo.

Já no intervalo, Luzia Godinho, vogal da direção da delegação número 1, adivinhava a “perspetiva de ter a melhor casa depois de 2019, por causa das consequências da pandemia”. A adepta foi mais longe, e afirmou que este clássico na Luz foi “o jogo que nos faz lembrar o antes da pandemia”.

Depois do veredicto final — uma bola a zero para o FC Porto — Rui Brandão falou num momento de grande alegria, por se tratar do 30.º título do clube, e falou numa “vitória inequívoca”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[O jogo] termina no Estádio da Luz com um golo nos últimos minutos que tem uma força enorme quando nós já esperávamos que o empate chegaria e que seríamos campeões, mas até ao último minuto poderia ser difícil”, afirmou o vice-presidente.

Rui Brandão descreveu o jogo como muito equilibrado, ainda que tenha dado o mérito ao FC Porto na primeira parte pelas duas “grandes oportunidades” que lhe pertenceram.

Há um grande golo do Darwin e eu sei que é difícil gerir dois centímetros de fora de jogo, mas é o que está lá. O FC Porto fez um grande jogo. Imagine-se, o Benfica, que ganhou ao Sporting em Alvalade com um contra-ataque, hoje perde o jogo numa grande jogada de contra-ataque.”

O vice-presidente concluiu com a descrição de um jogo empolgante, com carisma, e que foi “importante para o movimento de massas” que na noite deste sábado se observa em todo o país.