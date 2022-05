A nova inimiga de Putin? A Wikipédia, que publica "informação pouco fidedigna sobre a operação militar especial"

Vladimir Putin planeia criar uma nova Wikipédia na Rússia. O Presidente russo considera que a atual enciclopédia online, que pode ser editada pelos utilizadores, não cumpre as funções no que diz respeito à divulgação de informação “objetiva, útil e bem-preparada” — algo fortemente procurado pelos russos, assegura o líder russo.

Numa reunião com Maxim Dreval, diretor-executivo da empresa estatal tecnológica Znanie, Vladimir Putin lamentou “a qualidade de informação [da Wikipédia]”. Por esse motivo, apontou o Presidente russo, deve ser criada uma enciclopédia online na qual apenas deve ser disponibilizado conteúdo criado “por profissionais” cujas “opiniões se possam confiar”. “Isso é muito valioso”, salientou.

Putin, the Internet expert, warns against reading Wikipedia, where Russians incidentally can learn easily about their country’s war of aggression against Ukraine, not to mention many atrocities committed there by Russian troops. pic.twitter.com/wsMxNDmDpb

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 5, 2022