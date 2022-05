Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após o Portimonense-Sporting (2-3), Rúben Amorim felicitou o FC Porto pelo título de campeão nacional. O treinador do Sporting admitiu que os dragões “foram a melhor esquipa”, assinalando até algumas falhas por parte do seu conjunto em “momentos-chave”, como nos encontros frente ao Santa Clara e Sp. Braga.

O técnico dos leões explicou que o resultado do clássico em nada afetou a preparação para o jogo no Algarve. “Foi normal, soubemos antes do aquecimento. A ideia era sairmos para o aquecimento só depois do jogo, não queria que eles fossem perguntar pelo resultado. De resto, foi normal, falámos durante a semana. Ou continuávamos o campeonato ou começávamos já a preparar o próximo. Eles deram uma resposta importante e tiveram um estado de espírito positivo”, referiu.

Rúben Amorim falou ainda sobre as alterações feitas no onze inicial, afirmando que escolheu “a melhor equipa para defrontar o Portimonense”. Uma delas foi protagonizada por Pablo Sarabia, considerado homem do jogo, que não escondeu a dificuldade em disputar um duelo sem estar a lutar por um objetivo. “É difícil entrar num jogo em que sabemos que não temos a oportunidade de alcançar o nosso principal objetivo que era vencer o campeonato. De qualquer forma, conseguimos ganhar, isso era importante, mas estamos chateados por não vencer a Liga”, afirmou o internacional espanhol.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sarabia falou ainda da sua passagem pelo Sporting, depois de o treinador já ter confirmado a saída. “Foi a melhor decisão, vir para o Sporting, pois precisava de uma equipa onde me sentisse bem e desejado. Por isso, só posso agradecer aos adeptos. Estou muito contente com a decisão que tomei em setembro”, garantiu.