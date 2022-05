O tenista espanhol Carlos Alcaraz apurou-se este sábado para a final do Masters 1.000 de Madrid, ao afastar o sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia ATP, em três ‘sets’, com o último a ser decidido num ‘tie-break’.

Depois de ultrapassar o compatriota Rafael Nadal, nos ‘quartos’, por 6-2, 1-6, 6-3, o jovem, de 19 anos, voltou a causar surpresa na terra batida da capital espanhola, desta vez, diante do sérvio, que ainda venceu o primeiro parcial por 7-6 (7-5), mas permitiu a reviravolta a Alcarraz, com 7-5 e 7-6 (7-5).

Alcarraz tornou-se mesmo o primeiro tenista a derrotar Nadal e Djokovic no mesmo torneio de terra batida e de forma consecutiva.

Na final, o atual nono colocado da hierarquia ATP — na próxima semana deverá subir, pelo menos, a sétimo –, vai discutir o título com o vencedor do desafio entre o grego Stefanos Tsitsipas e o germânico Alexander Zverev, que se defrontam ainda este sábado.

No domingo, Alcaraz, o mais novo a derrotar um número um em 17 anos, vai procurar conquistar o quinto título da carreira, depois dos cetros em Umag, em 2021, Barcelona, Miami e Rio de Janeiro, todos em 2022.

Após o triunfo, ao fim de três horas e 36 minutos, destacou a confiança que sente para procurar uma nova vitória e, consequentemente, o primeiro título na capital espanhola. “Isto dá-me muita confiança para jogar a final amanhã [domingo]. Não sei o que fez a diferença [entre nós]. Ele [Djokovic] teve a chance de quebrar meu serviço no final do segundo ‘set’. No primeiro ‘set’, também estive muito perto no ‘tie-break’. Honestamente, não sei o que fez a diferença”, comentou o Alcaraz.

O espanhol considerou ter “feito um jogo muito bom e que é capaz de jogar contra os melhores jogadores do mundo e vencê-los também”.