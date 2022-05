Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Emmanuel Macron tomou posse, nesta manhã de sábado, para o seu segundo mandato como Presidente de França, depois de vencer Marine Le Pen na segunda volta das Presidenciais. No seu discurso de tomada de posse, o Presidente francês pediu um “novo contrato político, social e ecológico” na sociedade francesa.

O Presidente francês obteve 18.779.641 votos na segunda volta das eleições, o que lhe confere um mandato de cinco anos que terá início a 14 de maio, à meia-noite.

Além de pedir um “novo contrato” social, político e ecológico, Macron pediu a todos que trabalhem “incansavelmente” para tornar França “uma nação mais independente”, onde se “vive melhor” e onde se possam “construir as respostas francesas e europeias para os grandes desafios do nosso século”.

Também no discurso de tomada de posse, o Presidente francês reconheceu que existem “medos” e “fraturas” entre os cidadãos e destacou os valores da “colaboração, do respeito e da consideração” entre as pessoas e os grupos. Esses valores serão “os alicerces para a renascença democrática da qual França necessita”.