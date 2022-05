Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Os festejos do título de campeão nacional do FC Porto começaram na própria equipa e espalharam-se para os adeptos de todo o país.

Numa partida que terminou com o golo de vitória da equipa azul e branca na Luz, pelo pé de Zaidu aos 90+4′, o coletivo conquistou assim o 30.º título de campeão. Do Saldanha, em Lisboa, à Avenida dos Aliados, no coração do Porto, os festejos multiplicam-se por várias localidades.

Veja na fotogaleria acima algumas das imagens dos festejos dos jogadores e adeptos do FC Porto.