O FC Porto sagrou-se campeão nacional este sábado, na Luz, com um golo de Zaidu já no quarto minuto de descontos do jogo

No clássico disputado em casa do Benfica, a equipa da Invicta precisava apenas de assegurar um empate para levantar o troféu de campeão nacional. Darwin, do lado das águias, ainda conseguiu marcar um golo aos 52 minutos, anulado depois por decisão do VAR. Em causa estava uma situação de fora de jogo por dois centímetros de avanço do jogador do Benfica.

