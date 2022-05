Golo bem anulado a Darwin? Penálti sobre Taremi? Vermelho a Grujic? Os casos do clássico (que teve 14 amarelos)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jogo não era fácil, o ambiente não era fácil, o peso do resultado não era fácil, os jogadores também não facilitaram. Luís Godinho, árbitro da Associação de Futebol de Évora, terminou o clássico com vários lances de análise difícil, com protestos das equipas e com um total de 14 amarelos entre os principais casos.

Ainda na primeira parte, houve dois lances que motivaram muitos protestos por parte da equipa do Benfica: no primeiro, pela entrada de Grujic sobre Lázaro que valeu cartão amarelo mas não o vermelho pedido pela equipa da casa e por não ter deixado a jogada seguir quando o conjunto da Luz saía para uma transição promissora; no segundo, por uma mão de Mbemba quando Diogo Costa estava fora da baliza e Darwin Núñez podia surpreender se ganhasse a bola. No segundo tempo, mais dois lances reclamados: o golo anulado a Darwin Núñez por dois centímetros (sendo que sobretudo nas redes sociais se colocou em causa o momento em que são colocadas as linhas) e uma queda de Taremi na área com Otamendi.

[Clique nas imagens para ver os casos do Benfica-FC Porto em vídeo]