Tem dois heliportos, um hospital, uma sala de hidromassagem e uma câmara de crioterapia. Dizem os especialistas que é luxuoso até para os padrões dos oligarcas russos. O mega iate Scheherazade, que ninguém sabe a quem pertence mas surge há anos ligado a Vladimir Putin, foi apreendido esta sexta-feira em Itália. A ordem foi dada pelo ministro da Economia italiano, Daniele Franco, no âmbito do sexto pacote de sanções à Rússia.

O iate, que já estava há meses na mira das autoridades italianas, foi confiscado num estaleiro da Marina de Carrara, onde estava atracado desde setembro do ano passado para trabalhos de manutenção, avaliados em seis milhões de euros. As autoridades italianas citadas pela imprensa internacional justificaram a apreensão por terem identificado “ligações significativas” entre o Scheherazade e o governo russo.

“As investigações conduzidas pelo Nucleo Speciale di Polizia Valutaria identificaram a presença de ligações económicas significativas entre o dono do barco Scheherazade e elementos proeminentes do governo russo e com outros indivíduos incluídos” na lista de sancionáveis, lê-se na nota emitida pelo Governo italiano, segundo a qual o barco era alvo da atenção das autoridades “há muito tempo”.

De acordo com a imprensa italiana, o iate estaria pronto para zarpar, depois de ter sido carregado com comida e outros mantimentos na passada quinta-feira. As autoridades italianas não podem divulgar o nome do proprietário até que este seja avançado pelo Conselho Europeu. Citado pelo The New York Times, o capitão do barco, Guy Bennett-Pearce, rejeita alguma vez ter visto o presidente russo no iate.

O gigante dos mares de 140 metros, que navega com bandeira das Ilhas Caimão, está avaliado em em cerca de 650 milhões de euros. É o único barco do género em todo o mundo cujo dono permanece em segredo.

Esta não é a primeira vez que as autoridades ordenam o confisco de iates de luxo no âmbito das sanções à Rússia. Nos últimos meses foram apreendidos três iates a oligarcas russos, bem como propriedades avaliadas em centenas de milhões de euros. Um deles foi o Amadea, avaliado em 300 milhões de euros, pertencente ao oligarca russo Suleyman Kerimov, que foi confiscado esta semana nas ilhas Fiji.