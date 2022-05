Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais algumas dezenas de civis foram retirados dos túneis da fábrica Azovstal, numa altura em que prosseguem as operações de evacuação de pessoas da siderúrgica que tem servido de refúgio a civis e soldados ucranianos. Este é um dos principais destaques informativos relacionados com a guerra na Ucrânia, além da notícia de que o Exército russo terá destruído um importante arsenal de armas provenientes dos EUA e da UE na região de Kharkiv e, por outro lado, que os EUA vão entregar mais 150 milhões de dólares em armas à Ucrânia.

Aqui fica um ponto de situação para compreender o que aconteceu nas últimas horas no 73º dia de guerra na Ucrânia.

O que aconteceu durante a madrugada e manhã?

Como já tinha sido anunciado, Joe Biden vai autorizar a entrega de mais um pacote de armas e outros equipamentos de guerra para a Ucrânia. Ao final da noite de sexta-feira soube-se que estará em causa um valor de 150 milhões de dólares, que faz ascender a 3,4 mil milhões de dólares o valor do armamento que os EUA já se comprometeram a entregar à Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro.

Com o apoio da Cruz Vermelha e da ONU, mais algumas dezenas de civis foram retirados dos túneis da fábrica Azovstal, nas últimas horas, segundo informação da Associated Press. Já ontem três autocarros com cerca de 15 pessoas cada um (totalizando-se 48 civis) saíram da fábrica siderúrgica que tem servido de refúgio para militares e civis ucranianos.

As autoridades ucranianas noticiaram intensos combates em Donbass, enquanto se mantém o cerco da siderurgia Azovstal, onde as tropas ucranianas de Mariupol estão a resistir. E a ofensiva em Donetsk e Lugansk continua, informou o Estado-Maior do Exército ucraniano no último comunicado.

O Exército russo destruiu um importante arsenal de armas provenientes dos Estados Unidos e da União Europeia na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, e causou 280 baixas do Exército ucraniano, disse neste sábado o comando militar russo.

Por outro lado, foi destruído pelo menos um tanque T-90M russo durante a invasão da Ucrânia, o modelo de tanque de guerra que é o mais avançado e robusto que está ao dispor das forças armadas ao serviço de Vladimir Putin. Um relatório do Ministério da Defesa britânico assinala que este é um exemplo de que as forças russas “estão a sofrer danos pesados“.

O Conselho de Segurança do ONU emitiu um primeiro relatório sobre a guerra na Ucrânia mas em nenhum momento do texto se refere ao que está a acontecer como “guerra” ou “invasão”. Apenas se fala numa “disputa”.

Um grupo liderado por Todd Boehly, coproprietário da equipa de basebol dos Los Angeles Dodgers, vai adquirir o Chelsea por 4,25 mil milhões de libras (4,9 mil milhões de euros).

As autoridades italianas apreenderam esta sexta-feira o super iate Scheherazade, avaliado em 650 milhões de euros, no âmbito das sanções à Rússia. É o iate mistério que poderá ser de Putin.