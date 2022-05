Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O Chelsea Football Club pode confirmar que chegou a acordo com um novo grupo, liderado por Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, para a aquisição do clube.” Foi assim, de forma muito simples, que o Chelsea colocou um ponto final numa era e abriu outra. A partir deste sábado, o Chelsea já não é de Roman Abramovich — e essa frase é um corte radical com os últimos 20 anos de futebol inglês, europeu e internacional.

O próprio russo, os administradores do Chelsea e o banco norte-americano Raine, que está ainda a mediar a venda, fecharam o negócio em 4,9 mil milhões de euros e optaram pela proposta do norte-americano Todd Boehly, também co-proprietário dos Los Angeles Dodgers, a equipa de basebol. E de forma natural, tanto Boehly como os sócios estavam presentes este sábado em Stamford Bridge a assistir à receção do Chelsea ao Wolverhampton.

Algumas horas antes do início do jogo, Thomas Tuchel confirmou que a confirmação da venda do clube trazia alguma tranquilidade. “Não é um alívio propriamente dito mas claro que nos dá maior clarividência. Esperamos que o processo seja breve e que fique concluído o mais depressa possível para que não estejamos sujeitos a mais sanções. Por isso, são boas notícias. Ainda não conheci o Todd Boehly, não estive envolvido nas conversações. Deve acontecer em breve mas, até hoje, ainda não o conheci”, explicou o treinador alemão.

Ora, com o Wolverhampton desprovido de Bruno Lage, que testou positivo à Covid-19 nos últimos dias, mas com Pedro Neto, João Moutinho e Rúben Neves no onze inicial, o Chelsea não conseguiu corresponder às “boas notícias” institucionais. Em casa, os blues chegaram a estar a vencer por dois golos de vantagem, com Lukaku a converter uma grande penalidade (56′) e a bisar logo depois (58′), mas viram Trincão encurtar a distância (79′) e cederam mesmo o empate através de Coady já bem dentro do período de descontos (90+7′). Com este resultado, a equipa de Tuchel pode ver o Arsenal ficar a apenas um ponto do terceiro lugar, enquanto que o Wolves continua sem deslocar das posições de acesso às competições europeias.