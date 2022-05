Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia prepara-se para celebrar com pompa e circunstância o Dia da Vitória, a 9 de maio, e este sábado realizou o ensaio geral para a parada militar que terá lugar em Moscovo. No desfile vão participar tropas que estiveram na guerra na Ucrânia.

Para celebrar o 77.º aniversário da rendição da Alemanha nazi em 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados vão marchar pela Praça Vermelha, na capital russa, a pé ou em tanques, acompanhados por sistemas de armas de artilharia e lançamento de mísseis e sistemas de defesa contra mísseis. O desfile vai incluir tropas que participaram na guerra, segundo a agência de notícia estatal russa TASS.

A parada tornou-se um evento anual depois do colapso da União Soviética, em 1991, e ganhou maior destaque durante a presidência de Vladimir Putin. Segundo a AFP, o Presidente russo deverá discursar e especialistas antecipam que possa declarar guerra à Ucrânia ou anunciar uma mobilização nacional — mas ambas as opções já foras negadas pelo Kremlin.

A Reuters escreve mesmo que a intenção de Putin será enviar ao ocidente um “aviso do juízo final” na segunda-feira, exibindo o equipamento militar. Segundo o ministério da Defesa russo, haverá lugar para uma demonstração aérea, com 77 aviões, incluindo o Ilyushin Il-80 que seria capaz de resistir a um ataque nuclear. A demonstração contará ainda com oito caças MiG-29, que vão sobrevoar a Praça Vermelha, formando a letra Z, um símbolo da campanha militar da Rússia na Ucrânia.

Já em terra, vai exibir equipamento avançado, como os mísseis nucleares intercontinentais Yars e o sistema de mísseis balísticos de curto alcance Iskander. O primeiro ensaio aconteceu a 29 de abril e, este sábado, foi a vez do ensaio geral.

A parada vai começar às 10h de Moscovo (menos duas horas em Portugal continental) e só terminará às 22h locais, com fogo de artifício. Haverá ainda concertos de orquestra e ópera em homenagem aos veteranos.

Este ano, os participantes dos desfiles que se realizam por todo o país também são convidados a levar fotografias daqueles que morreram no conflito na Ucrânia.