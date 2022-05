Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma imagem que dificilmente pode ser imaginada sem ter sido vista: Sérgio Conceição a dançar, em pleno balneário, enquanto fuma um charuto e partilha gargalhadas com o plantel do FC Porto. O treinador dos dragões, que se mostrou muito contido nos festejos tanto no relvado da Luz como na conferência de imprensa, guardou toda a alegria para o momento em que a porta se fechou e só foi traído pelos vídeos em direto que os jogadores transmitiram nas redes sociais.

Sérgio Conceição sabe festejar ????pic.twitter.com/1GJTTkgl8r — B24 ???????? (@B24PT) May 7, 2022

Mas aconteceu muito mais. Ainda antes de Sérgio Conceição soltar o lado mais efusivo que raramente demonstra, Zaidu partilhou um dos momentos mais emocionantes da noite com Pinto da Costa: o lateral nigeriano, que marcou o golo que deu a vitória do FC Porto contra o Benfica na Luz, ofereceu a camisola ao presidente, lançando-se depois para um abraço sentido. Quem também estava no balneário era Vítor Baía, vice-presidente dos dragões, que publicou um vídeo em conjunto com o treinador onde diz “o descanso do guerreiro!”.

Ainda dentro do balneário, para além dos habituais cânticos que indicam que “o campeão voltou”, a escolha musical recaiu num tema que tem estado em evidência nas redes sociais: “Desenrola, bate, joga de ladinho”, uma coreografia simples que teve em Pepe o principal intérprete.

???????? O herói do Clássico, Zaidu, ofereceu a camisola do jogo a Pinto da Costa.pic.twitter.com/5nyPIRkrJg — Mercado Azul (@_mercadoazul_) May 7, 2022

A festa do FC Porto na Luz, contudo, contou com alguns imprevistos. No vídeo em direto que Vitinha esteve a transmitir para o Instagram, foi possível ver praticamente todos os elementos do plantel a combinarem a habitual invasão à conferência de imprensa de Sérgio Conceição para festejar com o treinador. A surpresa, porém, foi travada pela segurança do Estádio da Luz, que não permitiu a entrada dos jogadores na sala de imprensa — para visível desagrado de Pepe.