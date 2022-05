Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hernán Díaz publicou Ao longe em 2018. O livro chega-nos agora a Portugal, pela mão da Livros do Brasil, depois de já ter arrecadado leitores por o mundo e de ter sido finalista do Pulitzer para Ficção e do prémio PEN/Faulkner. O autor, nascido na Argentina, foi criado na Suécia e viveu a maior parte ddos seus anos nos Estados Unidos. Assim, não surpreende que o romance se volte para o chão norte-americano nem que inclua o olhar fresco de um escandinavo. Demorou seis anos a ser escrito, entre Manhattan e Brooklyn.

O romance, coeso, conta a história de Håkan, um rapaz sueco que chega sozinho à Califórnia. Algures no caminho, perdeu-se do irmão, e agora porá os pés à estrada para tentar reencontrá-lo. Ruma a Nova Iorque e vai cheio de certezas, embora não haja como ter a certeza de que o irmão lá estará. Move-o que Nova Iorque seja o único sítio da América que os dois conhecem, e por isso cruza a pé um país do tamanho de um continente. Do outro lado da terra, estará, ou assim julga, uma vida tranquila à sua espera, mas para isso há que pôr os pés na estrada e as mãos no trabalho. Pelo caminho, a vida não será fácil e contará com encontros com quem procura ouro e terras férteis no Oeste, criminosos e fanáticos. Sem um tostão no bolso, lança-se ao que encontra pelo caminho, numa jornada em jeito de odisseia, onde a solidão se vai misturando com o companheirismo.

É quase romântica, a ideia do esforço bruto para obter a recompensa, até porque esta virá em todos os sentidos. O encontro com o irmão significará o fim da solidão, o triunfo da família e ainda a vida próspera sonhada desde a Suécia. Mas, ao longo do trajecto, que vai tendo solavancos, vamos tendo como pano de fundo a realidade da colonização do Oeste americano, e essa sim, contrasta com o romantismo de uma personagem que se vai fazendo heroína de uma epopeia. É que Håkan vai ganhando uma dimensão de lenda. Sem conhecer a língua, o sotaque confere-lhe um nome que promoverá a indagação de muita gente. Em vez de Håkan, será Falcão, e sobre este contam-se histórias heróicas, que incluem assassinatos de ursos ou leões, torturas, vinganças e sobrevivências.



Contudo, o que vemos desde o início é um homem que, ganhando a dimensão do épico, é um menino em busca de conforto e que segue para Nova Iorque porque é o único lugar da América em que consegue pensar. Tendo chegado à Califórnia, tem milhares de quilómetros de estrada e duas pernas. A mão de Díaz é forte e vai guiando o leitor pelas paisagens áridas, pelas dores de quem tenta arrancar-lhes qualquer coisa, pela pele que se destrói ao contacto com o sol. Assim, Ao longe, para além de ser um forte retrato social, não se escudando numa narrativa de dimensões curtas ou de poucas personagens, ainda nos dá a visão de um país em forma quase panorâmica. Sem perder a elegância, o autor é detalhado sem usar coisas inócuas, criando um romance que, vindo do chão, sabe sempre a base sólida.

As reviravoltas agarram o leitor, já que Díaz trata a acção em dois planos. Não apenas a narrativa vai surpreendendo, mas também o texto é visto como acção, uma vez que a história épica se compõe através de descrições que situam na paisagem e no estado emocional de Håkan. Com as personagens que povoam o percurso, o autor pega em alguns dos estereótipos do olhar sobre o Oeste, mas dá-lhes vida em simultâneo. Com tudo isto, Díaz parece ter tido um interesse em blindar a narrativa, compondo-a de elementos fulcrais ao desenvolvimento de uma história em movimento.

