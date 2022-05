Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 está de visita a Miami, com o Grande Prémio disputado na Florida, Estados Unidos da América, a ser o 5.º de uma época que tem Charles Leclerc como líder, seguido de perto por Max Verstappen, o actual campeão do mundo. Para ocupar os dias antes da prova, a Red Bull desafiou o seu primeiro piloto para umas actividades “extra curriculares”, com o intuito de promover a empresa de bebidas energéticas, tão competente no marketing como na concepção de F1 rápidos.

Para esta experiência, no mínimo peculiar, Max Verstappen levou um amigo, mais precisamente Yuki Tsunoda, o piloto japonês da Alpha Tauri, a segunda equipa da Red Bull. Não se pode dizer que os pilotos de F1 fossem estranhar a potência dos seus fórmulas face aos modelos que os locais chamam buggies dos pântanos (Swamp Buggy), pois se estes estão equipados enormes V8 sobrealimentados por grandes compressores volumétricos, que asseguram sempre 912 cv, os F1 modernos podem atingir 1000 cv, mas só em qualificação e durante poucos segundos por volta, pois a bateria que alimenta os motores eléctricos que reforçam a potência do pequeno V6 biturbo, com apenas 1600 cc, não dá para mais.

Verstappen e Tsunoda não enfrentaram os profissionais locais, mas sim uns curiosos da modalidade, respectivamente o campeão de motocross JettLawrence e o skater olímpico Zion Wright.

Mais do que vencer, importava a diversão retirada da experiência e da condução, mas aí o gozo estava garantido. Se já viu em cima a exibição dos dois pilotos de F1, veja aqui o que acontece numa competição normal entre os profissionais nestes buggies.