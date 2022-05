Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Youtube Kids, versão do Youtube cujo objetivo é apresentar conteúdo apropriado para crianças até aos 13 anos, tem vários vídeos que violam a sua política de ser um espaço seguro para os mais novos e tranquilizador para a família.

Segundo um relatório apresentado esta quinta-feira pelo Projeto de Transparência Tecnológica (TTP), o Youtube Kids apresenta aos seus utilizadores menores vídeos com referências a drogas e armas, além de dicas de dieta e tratamentos estéticos.

O TTP encontrou vídeos no Youtube Kids que falam de um modo positivo de cocaína e metanfetamina, dão instruções sobre como esconder uma arma, encorajam o branqueamento da pele e abordam a cultura da dieta”, explica-se no relatório.

No ano passado, a aplicação teve cerca de 35 milhões de utilizadores semanais. Para criar uma conta, existem três possibilidades:a primeira abrange um público-alvo entre os nove e os 12 anos, a segunda crianças entre os cinco e os oito anos, a terceira aqueles que têm até quatro anos. Para a realização do relatório, o TTP explica ter criado uma conta diferente para cada uma das faixas etárias.

O Projeto de Transparência Tecnológica encontrou um tutorial de guitarra disponível a partir dos cinco anos que ensinava a tocar a música Cocaine — cocaína em inglês — de Eric Clapton. Na faixa etária dos cinco aos oito anos, o Youtube Kids informa que os vídeos podem ter menções, não focadas, de álcool ou tabaco”, mas não faz qualquer referência à possível menção de drogas ilegais.

Num outro vídeo, também disponível para maiores de cinco anos, um tutorial do jogo Minecraft explica como construir uma caravana semelhante à da série “Breaking Bad”, série esta que retrata a transição de um professor de química para um traficante de metanfetamina. A certa altura no vídeo, segundo o TTP, o jogador de Minecraft sugere decorar o interior da caravana com um item branco específico porque “parece mais ou menos metanfetaminas“.

Um outro vídeo do Youtube Kids explicava como construir, passo a passo, uma prateleira com um compartimento secreto para esconder uma arma. Este vídeo, segundo explica o TTP, esteve disponível para crianças entre os nove e os 12 anos, mas foi entretanto removido da aplicação.

Para esta faixa etária, as regras do Youtube Kids permitem vídeos que contenham “armas de brincar não realistas no contexto de brincadeiras” e “armas realistas em jogos de vídeo ou conteúdos animados”.

Num conteúdo para maiores de nove anos, uma criadora de conteúdos explicava como aplicar um produtor facial para clarear a pele. Estes produtos, segundo o TTP, contêm muitas vezes ingredientes prejudiciais à saúde, além de veicularem preconceitos em relação à cor da pele.

Batatas animadas, vestidas com fatos de treino, foram retratas a “cantar sobre a importância de queimar calorias“, lê-se no relatório. O TTP alerta para a promoção de distúrbios alimentares e para a introdução da culturas de dieta em crianças mais novas, uma vez que o vídeo em questão era aplicável a todas as faixas etárias.