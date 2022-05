Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O autocarro da equipa fez um desvio e parou no Santuário de Fátima onde os fãs aproveitaram para poder fazer ainda mais uma saudação aos novos campeões nacionais enquanto jogadores e treinadores tinham o seu momento em privado, a comitiva com a Direção do encaminhou-se de forma direta para a Mealhada, os adeptos espalhavam-se um pouco por todas as ruas do país a fazer a festa. O 30.º título do FC Porto, carimbado com um golo de Zaidu na Luz nos descontos que deu a vitória frente ao Benfica, teve várias comemorações e um ponto final de encontro ao longo da noite: o Estádio do Dragão.

Muitos adeptos foram chegando ainda antes do apito inicial, ficando depois a acompanhar o clássico no telefone ou através da rádio, e houve uma corrida para os lugares da frente perto do coreto perante todas as movimentações feitas para criar uma espécie de palco para que os jogadores azuis e brancos pudessem saudar os adeptos no final da noite. E esse final durou, durou e durou ainda mais, com o autocarro da equipa a fazer mais uma paragem numa estação de serviço (acompanhado por dezenas de adeptos que nessa altura se colocaram perto da porta para fazerem vídeos do momento) antes de seguir viagem numa pit stop que serviu para recolher comida do Rei dos Leitões, um dos restaurantes preferidos de Sérgio Conceição e que levou a sua carrinha até à área de serviço para deixar a encomenda para a equipa.

A equipa voltou a arrancar, o Dragão tornava-se numa espécie de estádio no exterior do recinto com muitas palmas e cânticos dos milhares de adeptos azuis e brancos presentes, que se iam dividindo nas mensagens que deixavam pela conquista do título. Sérgio Conceição, Pinto da Costa e a “garra da equipa” foram pontos inevitáveis além do herói improvável Zaidu, tantas vezes “patinho feio” do conjunto mas a acabar com um golo que vai ficar para a história, mas houve também espaço para as “farpas” ao “salão de festas” da Luz e a Frederico Varandas, presidente do Sporting. E quase dando o mote depois do que aconteceu após o jogo do Campeonato no Dragão com os leões, “40 anos a celebrar” era a frase que se destacava no palco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

1h30 da manhã, informação de que a equipa estaria a cerca de 20 minutos do Estádio, mais uma celebração do golo de Zaidu que, quando passava nos ecrãs colocados na zona onde se concentravam os adeptos azuis e brancos, era festejado como se fosse a primeira vez. Uma, duas, em todas as ocasiões. E ouviam-se mais umas músicas enquanto os jogadores, que fizeram a viagem toda desde Lisboa em festa e a documentar o momento através das redes sociais, se preparavam no balneário para a saída para o palco.

O momento mais aguardado acabaria por ter início por volta das 2h, com o desfile de todos os campeões nacionais a começar por Pepe, um dos mais ovacionados e com uma entrada de respeito com um pezinho de dança que elevou a fasquia para quem se seguiu. Pepê tentou rivalizar, Otávio e o seu “Chora bebé” a fumar conseguiram mesmo chegar a esse patamar, sendo que pelo meio já tinha passado o herói Zaidu, o também muito aplaudido Taremi (e Vitinha) e Francisco Conceição com o irmão mais novo aos ombros. Tudo com muita alegria, diversão e os habituais cânticos contra os rivais que puxavam pela plateia, tendo o único senão de João Mário, um dos muitos jovens da formação, tendo perdido o telefone no meio da festa.

“Esta é uma festa fantástica, onde todos nós somos importantes. A pessoa mais importante deste clube e da sua história é o nosso presidente. Embelezava esta festa e de que maneira estar aqui. Mas ele, como eu, já está a pensar na Taça de Portugal. E estaremos aqui dia 22, se Deus quiser, à noite, a festejar a dobradinha. É isso que eu quero: esta união. Só assim vamos poder conquistar mais títulos e dar sequência este caminho fantástico de vitórias. O FC Porto é isto”, comentou ao Porto Canal, enquanto apontava para os adeptos portistas: “Eu ando aqui a dar uns bitaites mas há aqui pessoas que fazem quilómetros e mais quilómetros só para nos virem aplaudir. Se eles são assim, nós no mínimo temos de ser mais”.

“Temos os melhores adeptos do mundo, vocês são a alma do clube”, acrescentou depois ao microfone falando para o público, entre algumas paragens pela emoção. “O nosso presidente é único. Há uma Taça de Portugal para conquistar e queremos muito conquistar!”, reforçou. A festa chegava ao fim pouco antes das 3h da manhã, ainda com os jogadores com equipamentos de jogo. E para a semana há mais.