Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os jipes, ou pelo menos alguns deles, possuem uma capacidade muito respeitável para enfrentar, com sucesso, as dificuldades do terreno. Apoiando-se na robustez do chassi e suspensões, eficiência do sistema de tracção integral e uma mecânica com muita força a baixo regime, os veículos vocacionados para o todo-o-terreno e para o trial impressionam pela sua capacidade de ultrapassar obstáculos. Mas têm limitações, sobretudo devido à distância ao solo e ao curso das suspensões que, muitas vezes, os impedem de progredir. A Hyundai está na disposição de ultrapassar tudo isto com um jipe eléctrico que está a desenvolver em colaboração com a Universidade de Montana.

Localizado nas Montanhas Rochosas a norte dos EUA, junto à fronteira com o Canadá, o Montana é um estado muito querido aos amantes da natureza. E foi precisamente aí, na cidade de Bozeman, que o construtor sul-coreano investiu 19 milhões de euros para conceber e produzir veículos que pouco têm a ver com automóveis. A Hyundai vai associar-se ao Innovation Campus da Universidade de Montana, onde instalará um novo Centro Laboratorial de Investigação e Desenvolvimento, integrado no New Horizons Studios, onde a marca pretende conceber e fabricar os seus veículos mais avançados, já com um olho no futuro.

Numa área com 1400 m2, os técnicos da Hyundai vão colocar a electrónica e os motores eléctricos ao serviço de veículos que conseguem ir mais longe sobre terreno traiçoeiro do que os modelos convencionais, incluindo os mais robustos dos jipes. Há dois protótipos que vão concentrar a atenção dos engenheiros do construtor sul-coreano, a começar pelo TIGER (de Transforming Intelligent Ground Excursion Robot), revelado em 2021. O seu objectivo é ser capaz de transportar carga ou pessoas a locais de mais difícil acesso, visando, por exemplo, equipas de socorro.

O Elevate consegue subir paredes, transpor valas e obstáculos com 1,5 metros, podendo ainda alargas as vias até quase 5 metros 7 fotos

Outro dos protótipos que irá receber a atenção dos técnicos do Hyundai New Horizons Studios é o Elevate. Mais uma vez apostando na versatilidade e potencial para conseguir chegar a locais impossíveis de alcançar para veículos com rodas, o Elevate, à semelhança do TIGER, recorre a um misto de rodas e pernas, todas elas movidas por motores eléctricos, alimentados por baterias.

John Suh, vice-presidente do Hyundai CRADLE (de Center for Robotic-Augmented Design Living Experiences), recorda que “os veículos de assistência tradicionais só são capazes de transportar o material e o pessoal de emergência até ao local onde aparecem os primeiros detritos, em caso de tsunamis ou grandes tremores de terra, o que leva a que as equipas de socorro sejam obrigadas a realizar o resto do percurso a pé, com o material às costas”. Com o Elevate será possível transpor uma parede com 1,5 metros de altura, ultrapassar uma fenda com 1,5 m e alargar as vias até quase 5 metros, mantendo sempre o veículo (e os passageiros que estão no seu interior) em posição horizontal.