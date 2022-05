A preto e branco, o Presidente ucraniano surge no meio dos destroços de um edifício residencial bombardeado pela Rússia, em Borodyanka. O longo vídeo, com cerca de 15 minutos de duração, foi divulgado neste domingo pelo governo ucraniano e foi a forma de Volodymyr Zelensky assinalar o Dia da Lembrança e Reconciliação, explicando porque é que no país se recorda os bombardeamentos da Segunda Grande Guerra e se diz “Nunca mais”, algo que deixou de fazer sentido a partir de 24 de fevereiro, quando começou a invasão russa.

Na produção, onde Zelensky veste uma t-shirt escura com as letras “I’m Ukrainian” (Sou Ucraniano), entrelaçam-se imagens da Segunda Grande Guerra com vídeos do conflito que se arrasta há dois meses e meio na Ucrânia. A promessa que foi feita, de que “Nunca Mais” regressariam os horrores do nazismo e do fascismo, está a ser quebrada e transformada num simples “De Novo“, diz Zelensky.

Recordando a forma como França, Países Baixos, Reino Unido (entre vários outros países) lutaram contra a opressão no passado, Zelensky diz que “todos juntos, hoje estamos a viver batalhas novas, não menos difíceis“. “As nossas pessoas e os nossos militares são descendentes daqueles que venceram o nazismo. E, por isso, irão vencer novamente”.

“Nós vamos superar este inverno, que começou a 24 de fevereiro, continua neste dia 8 de maio, mas sem dúvida irá acabar, assim que o sol ucraniano o derreter!”, garantiu o Presidente ucraniano, jurando que “voltará a haver paz!” e, aí, “acabarão os sonhos a preto e branco, apenas teremos sonhos a azul e amarelo”, as cores da bandeira ucraniana.

“Honra eterna a todos os que lutaram contra o Nazismo” e “Memória eterna daqueles que foram mortos na Segunda Grande Guerra”, termina o Presidente ucraniano.

O vídeo está dividido em duas partes. A primeira tem 10 minutos de duração, o limite para os vídeos partilhados no Twitter. A segunda parte, também legendada em inglês, tem mais cinco minutos, aproximadamente.

Here is the second half of the video. Zelensky says that “never again” — the promise after the Second World War to not allow fascism to return — is now just “again,” and evil has returned. He says some people have forgotten the promise. Ukraine is the frontline in the fight now. pic.twitter.com/SzSzIWzbDN

