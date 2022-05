Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos duas pessoas morreram num ataque russo contra uma escola utilizada como abrigo na região de Lugansk, leste da Ucrânia, enquanto outras 60 estão desaparecidas sob os escombros, informaram fontes da autoridade regional ucraniana. Mas há poucas esperanças de que haja sobreviventes debaixo dos escombros.

Este é um dos destaques informativos das últimas horas na guerra na Ucrânia, que se prolonga há 74 dias. Neste domingo comemora-se na Ucrânia o Dia da Lembrança e Reconciliação, que homenageia as vítimas da Segunda Grande Guerra.

O que aconteceu durante a madrugada e manhã?

“As 60 pessoas debaixo dos escombros estão provavelmente mortas”, disseram as fontes da autoridade regional através do Telegram, de acordo com o portal Ukrinform. Mais tarde, o governador regional confirmou que as equipas de resgate estão a tentar limpar os destroços o mais rapidamente possível mas a confiança não é elevada. “As hipóteses de haver pessoas ainda vivas são pequenas”, comentou Serhiy Haidai, mantendo alguma esperança de que “talvez encontremos alguém que esteja vivo”.

???????? MFA strongly condemns #Russian shelling of a school in Bilohorivka, sheltered 60 people, on May 7. #Russia committed this brutal war crime shortly before the Day of Remembrance and Reconciliation, constantly repeating the tragedy of World War II.#StopRussianWar pic.twitter.com/dxf3fX7GrZ — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) May 8, 2022

Para assinalar Dia da Lembrança e Reconciliação, o Presidente ucraniano divulgou um vídeo produzido no meio dos destroços de um edifício habitacional que foi bombardeado pela Rússia no final de fevereiro. Na produção, onde Zelensky veste uma t-shirt escura com as letras “I’m Ukrainian” (Sou Ucraniano), entrelaçam-se imagens da Segunda Grande Guerra com vídeos do conflito que se arrasta há dois meses e meio na Ucrânia.

A invasão da Ucrânia pela Rússia já resultou na morte de 225 crianças no país, além de 413 que terão ficado feridas, segundo a última atualização destes números feita pela Procuradoria-Geral ucraniana. Ainda assim, segundo a mesma fonte, estes números provavelmente subestimam significativamente o verdadeiro número de crianças mortas e feridas já que não incluem as vítimas que terão sido feitas nas zonas controladas pelos russos.

As forças armadas da Rússia destruíram quatro aviões, quatro helicópteros, três ‘drones’ e uma aeronave de aterragem ucraniana nas últimas 24 horas perto da ilha Zmiinyi (Snake) no Mar Negro, disse neste domingo o Ministério da Defesa russo. “No decurso da noite, sobre a ilha Zmiinyi, os meios de defesa aérea russos abateram mais dois bombardeiros Su-25 e um helicóptero Mi-24 da Força Aérea Ucraniana, bem como um ‘drone’ Bayraktar-TB2 nas proximidades da cidade de Odessa”, disse o porta-voz do Exército russo, Igor Konashenkov.

A presidente do parlamento alemão, Bärbel Bas, viajou até à capital ucraniana numa visita simbólica onde o objetivo é homenagear as vítimas da Segunda Grande Guerra – neste 8 de maio, Dia da Lembrança e Reconciliação – e falar com as autoridades ucranianas acerca de possíveis novas iniciativas de apoio alemão a Kiev.