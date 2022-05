O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, defendeu hoje que a nomeação de John Lee como líder do executivo de Hong Kong “viola os princípios democráticos e o pluralismo político”.

Através de uma publicação na rede social Twitter, Borrell apontou que o “processo de seleção” é “mais um passo no desmantelamento do princípio ‘um país, dois sistemas'”.

Election of #ChiefExecutive violates democratic principles and political pluralism in #HongKong

Selection process is yet another step in the dismantling of the ‘one country, two systems’ principle

Chinese & Hong Kong authorities should abide by their national & intl commitments https://t.co/TtrrA54vzV

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 8, 2022