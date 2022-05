Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A primeira-dama norte-americana, Jill Biden, visitou hoje uma escola em Ujgorod, na Ucrânia, perto da fronteira com a Eslováquia, país onde esteve no último dia. Jill Biden encontrou-se ainda com Olena Zelenska, a homóloga ucraniana, que não era vista em público desde o início da invasão russa.

O New York Times diz que as duas mulheres se encontraram à porta de uma escola que agora acolhe refugiados e que se abraçaram. De seguida prestaram declarações aos jornalistas, com Zelenska a agradecer o gesto da mulher do Presidente dos EUA. “Percebemos o que é preciso para que a primeira-dama dos EUA venha aqui durante uma guerra, onde decorrem ações militares todos os dias, onde sirenes tocam todos os dias, incluindo hoje”, afirmou.

Já Jill Biden sublinhou que decidiu fazer a visita no Dia da Mãe (a data este ano celebra-se a 8 de maio tanto na Ucrânia, como nos Estados Unidos): “O povo dos EUA está com o povo da Ucrânia”, disse.

Toda a visita foi marcada por medidas apertadas de segurança e não foi anunciada previamente. O Times destaca mesmo como até uma das crianças que estava na escola teve de ser sujeita a um detetor de metais.