Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Por motivo de força maior”, o concerto dos Scorpions que iria acontecer no próximo dia 10 de maio, terça-feira, foi adiado para o próximo dia 18 de julho, também na Altice Arena.

Em comunicado da promotora Everything is New, pode ler-se que “os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos para a nova data, sem necessidade de troca”. “Quem não puder comparecer na nova data e desejar o reembolso, poderá solicitá-lo a partir do dia 10 de maio, no respetivo local de compra até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo (com término a 8 de junho de 2022)”, acrescenta o comunicado.

Este seria o início, em Lisboa, da fase europeia da tournée “Rock Believer Tour”, mas o concerto acabou por ser adiado.